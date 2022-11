Lupte în sudul Ucrainei, la extremitatea malului stâng al Niprului. Cucerirea capului Kinburn ar oferi Kievului acces la două porturi

Lupte erau în curs de desfăşurare marţi între forţele ucrainene şi cele ruse la capul Kinburn, o fâşie de pământ îngustă situată la extremitatea malului stâng al Niprului în sudul Ucrainei, la sud de Nikolaev (Mikolaiv), potrivit autorităţilor ucrainene, citate de AFP.

"Ne rămân trei localităţi de cucerit în peninsula Kinburn" înainte de a elibera în întregime regiunea Nikolaev (sud), a afirmat marţi guvernatorul regiunii, Vitali Kim.

Purtătoarea de cuvânt a Comandamentului sud al armatei ucrainene, Natalia Gumeniuk, indicase luni că o "operaţiune militară este în curs de desfăşurare în peninsula Kinburn, 'în tăcere'".

The release of the Kinburn spit will allow Ukraine to control ports and increase naval activity, - ISW pic.twitter.com/xcMmJuGMn6

"Continuăm să luptăm. De îndată ce va exista un rezultat, îl vom raporta", a asigurat ea, fără a oferi mai multe detalii despre ostilităţile în curs.

Preluarea de către armata ucraineană a ultimelor trei sate din regiunea Nikolaev din mâinile ruşilor ar marca o victorie importantă pentru Kiev, la câteva zile după ce a alungat trupele Moscovei din Herson, principalul oraş ocupat până atunci.

Eliberarea acestei fâşii de uscat va permite forţelor armate ale Ucrainei să-şi îmbunătăţească poziţiile în zonă şi să deblocheze activitatea porturilor din Nikolaev şi Herson, notează un expert militar ucrainean, citat de publicaţia Focus.

The Kinburn Spit is only 4km across the strait from Ochakiv and allows for control of the entrance to the #Dnipro and Southern Bug rivers as well as the #Mykolaiv and #Kherson city ports. https://t.co/6oQyjfqvNX https://t.co/sFxJio1nYj