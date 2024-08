Bătăi cu sute de copii organizate într-un oraș italian. ”Spectatorii” plăteau 5 euro ca să poată vedea luptele FOTO

Descoperire șocantă în Muggia, Italia, după ce autoritățile au identificat sute de copii implicați în bătăi organizate.

Din videoclipurile devenite virale pe internet, carabinierii au identificat 500 de copii implicați în lupte.

🔵#Trieste 500 giovanissimi identificati dalla polizia in una operazione contro violenza, risse e bullismo, in centro e su spiagge di Muggia. 'Il Piccolo' riporta di gruppi, anche con ragazzine, che si battono per soldi e di coetanei che fanno il tifo, dopo aver pagato per vedere pic.twitter.com/U1tqBhBI4s