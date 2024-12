Meciul finalului de an în box: Tyson Fury și Oleksandr Usyk, gata de cea mai tare luptă din 2024. „Gipsy King” nu a mai vorbit cu soția lui de trei luni

Tyson Fury spune că a făcut multe sacrificii pentru a se pregăti pentru meciul cu ucraineanul Oleksandr Usyk de sâmbătă, din Arabia Saudită, la şapte luni după ce a pierdut la puncte, relatează rmc.fr.

„A fost un lung antrenament”, a declarat el pentru DAZN. „Am fost separat de soţia şi copiii mei timp de trei luni, nu am vorbit cu Paris (prenumele soţiei sale, n.r.) deloc timp de trei luni, nici un cuvânt. Da, am sacrificat multe. Va merita, 100%”.

„Gipsy King”, aşa cum este cunoscut, este căsătorit din 2008 cu soţia sa Paris, cu care are şapte copii. Partenera sa, care este adesea prezentă la marginea ringului, nu a asistat la înfrângerea lui Fury din mai, după ce a suferit un avort spontan cu o seară înainte. Ea a ascuns vestea de soţul ei înainte de luptă.

„Când a spus că nu poate veni, am ştiut că există o problemă”, a mărturisit el în zilele care au urmat înfrângerii. „De obicei, ea vine în săptămâna luptei, dar a spus că suferă de hipertensiune arterială. Ştiam că nu va veni vineri şi Turki Alalshikh (şeful boxului saudit) ne-a oferit un avion privat pentru a evita hipertensiunea arterială şi a spus că va aduce medicul cu ea. Ea a spus că nu poate veni, aşa că am întrebat-o ce se întâmplă, să îmi spună, dar nu a vrut. Aşa că am ştiut că există o problemă. I-am spus fratelui meu: „A pierdut acest copil”. Ea nu mi-a spus niciodată că a pierdut copilul, dar eu am ştiut”.

„Nu caut scuze, dar ea era însărcinată în şase luni, Nu este ca un mic avort spontan la început, trebuie să dai naştere fizic unui copil mort, de una singură, în timp ce soţul tău este într-o ţară străină. Nu am putut fi acolo pentru ea în acel moment şi asta este greu pentru mine. Să treci singură prin asta nu este bine. Am fost cu această femeie de mai mult timp decât nu am fost, aşa că este greu să nu fi putut fi alături de ea în acel moment. Când m-am întors, am avut confirmarea inevitabilă că totul s-a terminat, dar ea a ţinut asta pentru ea”, a adăugat el.

Usyk a devenit primul campion incontestabil la categoria grea în era celor patru centuri (WBO, WBC, WBA, IBF) atunci când s-a impus prin decizie separată în faţa lui Fury, în mai. Sâmbătă, el va concura pentru doar trei centuri, deoarece a renunţat la centura IBF, deţinută în prezent de britanicul Daniel Dubois.

