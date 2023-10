Cum l-a scos Mircea Lucescu pe Lupu din arest, la 21 de ani. Ce furase dintr-un magazin în străinătate

Dănuţ Lupu a fost condamnat la șapte luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, decizia fiind anunţată, luni, de Curtea de Apel Bucureşti.

Fiind o hotărâre definitivă, ea va fi pusă în aplicare, astfel că fostul internațional va ajunge după gratii.

Dănuț Lupu a început să cocheteze cu încălcarea legii încă de pe vremea când evolua la Dinamo.

În 1988, înaintea meciului Dundee United – Dinamo, el a fost prins furând dintr-un magazin o periuță de dinți și o ciocolată.

Episodul a fost povestit de Mircea Lucescu, la Fanatik: „O ciocolățică și o periuță prăpădită a luat… Restul le-a plătit, astea nu. L-au luat imediat de acolo, au chemat duba și l-au dus la beci, la propriu. Era o clădire, sus tribunalul, la parter poliția, la subsol celulele. Când am aflat eu, mi-a spus Răducioiu, nimeni n-avea curajul să-mi spună, nimeni! Cum am aflat asta, am fugit acolo, am spus că sunt antrenorul, m-au băgat jos, l-am văzut, am început să plângem amândoi, când am ajuns eu fusese deja amprentat și fotografiat față/profil. Ca pe infractori! Și apoi a început o luptă… Totul a durat vreo cinci ore, pleca procurorul, se întorcea, pleca, se întorcea… Am încercat de toate, vă dați seama, ce-ar fi înseamnat pentru Dănuț să se întoarcă acasă cu o tinichea ca asta…

Eu le spuneam ce înseamnă pentru cineva dintr-un stat socialist să i se întâmple o chestie de genul ăsta: Se întoarce acasă și-l arestează, gândiți-vă ce-i faceți… El voia să vorbească la Ambasadă, i-am spus să aibe răbdare… În sfârșit, am rezolvat-o… Eram disperat, i-am amenințat că suntem echipa Ministerului de Interne, și le facem și noi la fel în retur, le-am spus că-i arestăm pe toți. Până la urmă l-am convins pe procuror, l-am invitat la București, pe spatele nostru, să vină să vadă returul, să stea câteva zile. După cinci ore i-au dat drumul și am ieșit de acolo, așa, acoperiți, mai feriți, mai pe ascuns, pentru că sus erau fotografii care așteptau să-l bage în regim de urgență în tribunal și să-l judece. Mi l-au dat liber cu promisiunea că nu-l bag să joace a doua zi”