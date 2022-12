Stache dezvaluie cum au decurs negocierile cu Copos

Omul de afaceri german Lutz Stache a tinut sa clarifice, printr-un comunicat de presa, situatia negocierilor pentru preluarea Rapidului.

Iata acest comunicat:

"Nu inteleg reactia Dlui Copos, mai presus de toate, fiindca eu il respect pe Dl. Copos ca om de afaceri si ca om in primul rand. In continuare am o buna parere despre domnul Copos. Daca eu sunt considerat a fi un om neserios, atunci legat de aceasta declaratie, pot sa spun urmatoarele:

1. Daca Dlui Copos sau alte persoane ar fi de parere ca eu sunt o persoana neserioasa fiindca eu nu fac ceea ce asteapta Domnul Copos sau alte persoane de la mine, atunci, da sunt o persoana neserioasa!

2. Daca Dl. Copos sau alte persoane ar fi de parerea ca eu sunt neserios fiindca verific intensiv situatia juridica, economica si financiara a Rapidului si tot ce tine de Rapid, atunci da, sunt o persoana neserioasa!

3. Daca Dl. Copos sau alte persoane ar fi de parere ca eu sunt neserios fiindca de-a lungul negocierilor am colaborat cu cluburile fanilor Rapid, pentru a prelucra interesele lor si pentru a le pune in functiune in conceptul Rapid in viitor, atunci da, sunt o persoana neserioasa!

4. Daca Dl. Copos sau alte persoane ar fi de parere ca eu sunt neserios fiindca ma duc in mijlocul fanilor pe stadion pentru a le simti emotiile si sentimentele lor si in acelasi timp pentru a vorbi cu fanii rapidisti, atunci, da sunt o persoana neserioasa!

5. Daca Dl. Copos si alte persoane suint de parere ca sunt neserios fiindca in timpul negocierilor am vorbit cu antrenorul sau cu alti manageri de la Rapid, pentru a invata din experienta lor si pentru a le cunoaste parerile, ca ulterior sa le pot incadra in planul de viitor pentru Rapid, atunci, da sunt o persoana neserioasa!

6. Daca Dl. Copos si alte persoane ar fi de parere ca eu sunt neserios fiindca eu sunt dispus sa platesc urgent 5,5 milioane de euro, in total 10,5 milioane de euro pentru a plati datoriile clubului din trecut, atunci, da sunt o persoana neserioasa. Si apropo, nu sunt eu cel vinovat pentru datoriile clubului.

7. Daca domnul Copos sau alte persoane ar fi de parere ca eu sunt neserios fiindca eu sunt in acest moment dispus sa investesc in fiecare din urmatorii 2 ani cate 4 milioane de euro fara aportul sponsorilor, atunci da, sunt o persoana neserioasa. Pentru informarea publica 100% din suma de bani pentru investitii se afla deja in conturile mele din Romania.

8. Daca domnul Copos sau alte persoane ar fi de parere ca sunt o persoana neserioasa fiindca negociez dejja de cateva luni cu mari concerne europene, care sunt active si in Romania, ca sa-i cooptez ca sponsori la Rapid, iar ei la randul lor sa poata fi promovati de Rapid, da sunt o persoana neserioasa. Aprorpo, vorbesc despre firme care sunt sponsori la cele mai importante cluburi de fotbal din Europa.

9. Daca domnul Copos sau alte persoane ar fi de parere ca sunt neserios deoarece am solicitat din partea unei agentii de marketing, lider in Romania, o analiza cuprinzatoare referitoare la situatia fotbalului, pe care o platesc punctual, atunci da, sunt neserios. Ar fi de amintit referitor la aceasta analiza faptul ca Rapid este la aceasta ora exact asa cum este vazut de fani: cu tot cu emotii, apartenenta, cu multi simpatizanti incredibili de reali.

10. Daca domnul Copos sau alte persoane sunt de parere ca eu as fi neserios deoarece in cadrul negocierilor pentru cumpararea Rapidului am trimis specialisti si observatori pentru a vedea meciurile echipei, oameni care ulterior imi intocmesc rapoarte despre jucatorii Rapidului si ai adversarilor , atunci da, pot fi coonsiderar neserios.

11. Daca domnul Copos sau alte persoane sunt de parere ca eu as fi neserios deoarece in cadrul negocierilor pentru cumpararea Rapidului discut cu manageri de top si cu cei mai de succes antrenori din Europa pentru a elabora un proiect de viitor si mai inainte de toate de a folosi experienta acestora pentru a vorbi apoi de posibilii candidati la functia de manager, director sportiv si antrenor, atunci da, pot fi considerat neserios. Doresc sa fac precizarea ca in planurile mele joaca un rol si persoane care la ora actuala sunt la Rapid.

12. Daca domnul Copos sau alte persoane sunt de parere ca eu as fi neserios deoarece nu accept ca conducerea Rapidului sa nu fie responsabila doar pentru 400 000 de euro din ce au facut in trecut, si consider ca au raspundere deplina si trenuie sa si semneze pentru acest lucru, atunci da, pot fi considerat neserios.

13. Daca Dl. Copos sau alte persoane sunt de parere ca eu as fi neserios, deoarece, nu pot semna un contract de cumparare, atata timp cat problema cu Dl. Taher nu a fost clarificata, fiind vorba aici de mai mult de 7 milioane de euro, si nu accept nici faptul ca Dl. Copos sau alta persoana sa imi confirme, ca ar vrea sa clarifice acest lucru abia dupa semnarea contractului, atunci da, pot fi considerat neserios!

14. Daca Dl. Copos sau alte persoane sunt de parere ca eu as fi neserios, deoarece nu semnez un contract de cumparare, prin care dobandesc doar pentru o perioada de 5 ani cele doua terenuri de antrenament necesare pentru licenta, atunci da, pot fi considerat neserios! Dupa cinci ani, Rapid nu ar mai primi licenta pentru ca nu mai exista terenuri de antrenament, decat daca, eventual Dl. Gigi Becali ar pune la dispozitie terenurile de la Steaua. Cred ca asta ar fi o problema pentru fani.

15. Daca Dl. Copos sau alte persoane sunt de parere ca eu as fi neserios, pentru ca nu semnez contractul, deoarece s-ar exercita prea mari presiunle din partea altora asupra mea si de aceea nu as putea sa reprezint corect interesele fanilor si ale clubului, atunci da, pot fi considerat neserios!

(acestea sunt doar 15 din multe alte aspecte ale situatiei)

Negocierile serioase nu se incheie prin a te ridica de la masa si a pleca, la Rapid este vorba mai mult decat interese personale si de bani!

Multumiri tuturor colaboratorilor implicati, avocatilor, firmelor de audit, angajatilor si managementului de la Rapid si nenumaratilor jurnalisti cu intentii pozitive!

Eu tin in continuare la Rapid!

Lutz Stache,

Bucuresti, 16.12.2009"

Presedintele Consiliului de Administratie al Rapidului, Ion Taban, a fost cel care a anuntat, miercuri, esuarea negocierile dinte George Copos si Lutz Stache.

I.G.