Hoții de bijuterii de la Luvru, trădați de propriile greșeli. Ce a găsit poliția la fața locului

Parisul trăiește zile de tensiune după unul dintre cele mai îndrăznețe jafuri din istoria recentă a Franței. Două arestări au adus o primă rază de speranță pentru autorități, care încearcă să recupereze bijuteriile imperiale furate din Muzeul Luvru.

Potrivit cotidianului italian Il Corriere della Sera, ancheta a luat o turnură decisivă după ce anchetatorii au descoperit mai multe probe biologice și obiecte lăsate de hoți în urma lor – inclusiv un fir de păr, o mănușă și un camion abandonat.

„Hoții, până la urmă, sunt mereu găsiți”, spunea ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, cu puțin timp înainte ca poliția să confirme reținerea a doi dintre suspecți. Cu toate acestea, avertiza oficialul, bijuteriile „sunt adesea vândute în străinătate”, iar recuperarea lor rămâne incertă.

Ancheta prinde contur

Cei doi bărbați reținuți, cu vârste între 30 și 40 de ani, locuiesc în cartierul Aubervilliers, una dintre cele mai dificile zone ale regiunii Seine-Saint-Denis. Unul dintre ei, cetățean franco-algerian, a fost prins chiar în momentul în care încerca să se îmbarce pe un zbor Air Algérie, pe aeroportul Charles de Gaulle. Complicele său, cetățean francez, a fost arestat în apropierea locuinței sale și, potrivit anchetatorilor, plănuia să fugă în Mali.

Amândoi figurau deja în baza de date a poliției, fiind cunoscuți pentru jafuri de bijuterii comise anterior. Ancheta sugerează că ar putea fi vorba de profesioniști ai lumii interlope, care au acționat la comandă și posibil cu sprijinul unui angajat al muzeului.

Greșelile care i-au trădat

Dacă operațiunea de duminică, 26 octombrie, a impresionat prin precizie și curaj, greșelile făcute de autori au fost, în cele din urmă, unele de amator. Între cele 150 de probe ADN și amprente analizate, primele au fost cele descoperite pe coroana împărătesei Eugenie. Bijuteria, evaluată la milioane de euro și împodobită cu 1.354 de diamante și 56 de smaralde, a fost furată din Galeria Apollo, dar pierdută la doar câțiva metri de muzeu, în timpul fugii.

Pe lângă aceasta, anchetatorii au găsit o cască de motocicletă cu câteva fire de păr în interior și o mănușă, ambele abandonate în cabina unui camion de marfă. Vehiculul fusese furat cu câteva zile înainte, de la un vânzător contactat pe platforma Leboncoin, în localitatea Louvres – o ironie a sorții, dat fiind numele aproape identic cu cel al muzeului.

Tot în zona crimei au fost descoperite cheile camionului, o sticlă cu lichid inflamabil, o mască pentru deghizare și un walkie-talkie.

Incidentul a scos la iveală slăbiciunile sistemului de securitate al celui mai celebru muzeu din lume. În timpul jafului, camerele video din jurul clădirii nu au reușit să surprindă momentul crucial, iar hoții au parcat camionul în plină zi, chiar pe trotuar, fără ca nimeni să intervină. Travestiți în muncitori, purtând veste galbene, au acționat rapid și eficient, într-o scenă demnă de un film.

Norocul anchetatorilor a fost rețeaua de camere de supraveghere din regiunea pariziană. Acestea au permis poliției să refacă traseul celor două scutere Yamaha TMax cu care fugiseră cei patru membri ai bandei.

