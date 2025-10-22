Jaful de la Luvru, explicat de un fost hoț de bijuterii devenit expert în securitate: „Au făcut greșeli de amatori”

Jaful de la Muzeul Luvru, desfășurat cu o îndrăzneală uluitoare chiar în plină zi, a zguduit Franța și a atras atenția lumii întregi. În doar șapte minute, patru indivizi au reușit să pătrundă în galeria Apollo, una dintre cele mai prețioase secțiuni ale muzeului parizian, și să fugă cu bijuterii evaluate la peste 88 de milioane de euro. Piesele sustrase, printre care se aflau coroane, coliere și broșe purtate de reginele secolului al XIX-lea, făceau parte din colecția regală a Franței, considerată un simbol al patrimoniului național.

Potrivit CNN, hoții au acționat cu o precizie care, la prima vedere, părea aproape profesională. Au sosit cu un camion dotat cu o platformă hidraulică (echipament folosit de obicei pentru mutarea mobilierului) și au spart o fereastră situată la etajul al doilea al muzeului. Cu ajutorul unui polizor unghiular și al unui suflant cu flacără, au reușit să intre în galeria unde erau expuse bijuteriile coroanei franceze. Alarmele s-au declanșat imediat, iar muzeul a fost evacuat, dar în haosul creat, banda a reușit să se strecoare afară și să dispară pe scutere de mare viteză, având o parte din pradă ascunsă în rucsacuri.

Poliția franceză a confirmat că hoții au furat opt piese, însă una dintre cele mai valoroase, coroana împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, a fost scăpată în grabă pe podea și recuperată ulterior, ușor deteriorată. Presa franceză a numit incidentul „jaful secolului”, o etichetă pe care și autoritățile o privesc cu amărăciune, conștiente că o asemenea breșă nu ar fi trebuit să fie posibilă într-unul dintre cele mai bine păzite muzee din lume.

„Au avut curaj, dar au făcut greșeli de amatori”

CNN l-a invitat să analizeze cazul pe Larry Lawton, fost hoț de bijuterii devenit expert în securitate, care a executat ani grei de închisoare pentru jafuri armate. Acesta consideră că planul hoților a fost solid, însă execuția a trădat lipsa de experiență. „Au avut curaj și o planificare atentă, dar au făcut greșeli grave, care trădează lipsa de experiență profesională. Au studiat locul, știau exact ce echipamente să folosească, dar au greșit în execuție. Să scapi o piesă de bijuterie e o mișcare de amatori. Eu n-am scăpat niciodată o bijuterie, în 25 de jafuri care însumează 18 milioane de dolari”, a spus Lawton.

Fostul infractor susține că, cel mai probabil, grupul a beneficiat de ajutor din interiorul muzeului. „Nu ai cum să știi ce geamuri sunt întărite, unde sunt alarmele și ce traseu e sigur fără ajutor din interior. Clar au avut pe cineva care le-a dat informații precise”, a explicat acesta. Potrivit lui Lawton, alegerea de a acționa în plină zi, într-un muzeu deschis publicului, dovedește curaj și sânge rece, dar și o doză periculoasă de neglijență. „Să intri în mijlocul zilei și să ieși în șapte minute cere nervi de oțel. Dar să lași urme, să scapi o piesă sau să abandonezi motocicletele – astea sunt greșeli de începători”, a adăugat el.

Bijuteriile furate, între topitorie și colecții private

Lawton a vorbit și despre soarta bijuteriilor furate, explicând că există mai multe scenarii posibile. Cel mai probabil, acestea vor fi desfăcute și topite, aurul și pietrele fiind separate și valorificate pe piața neagră. „Pietrele astea nu sunt moderne, nu sunt tăiate cu laser, ci manual, cu daltă de diamant. Sunt unice, dar totuși pot fi sparte și vândute bucățică cu bucățică”, a precizat el. O altă variantă ar fi ca hoții să încerce să obțină o recompensă de la companiile de asigurări, care uneori oferă sume considerabile pentru returnarea discretă a obiectelor furate. Mai rar, piesele pot ajunge în colecții private, cumpărate de colecționari bogați dispuși să plătească oricât pentru astfel de trofee istorice. „Nu cred că au fost angajați de cineva, dar există oameni care ar plăti oricât pentru o bijuterie regală. În lumea asta, totul are un preț”, a conchis fostul hoț.

Pe de altă parte, Larry Lawton consideră că jaful de la Luvru trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toate muzeele din Europa. „Europa are o problemă serioasă cu furturile din muzee. Luvrul n-a mai fost lovit din 1911, de la furtul Mona Lisei. E incredibil că s-a putut întâmpla așa ceva în 2025, cu toată tehnologia din ziua de azi. Muzeele trebuie să-și modernizeze sistemele de securitate, pentru că hoții s-au adaptat, dar ele au rămas în urmă”, a avertizat Lawton.

La mai bine de două zile de la jaf, anchetatorii francezi nu au reușit să identifice autorii și nici locul unde ar putea fi ascunse bijuteriile. Un senator francez a declarat că este „foarte posibil ca hoții și obiectele furate să fi părăsit deja Franța”.

