Jaful de la Luvru, explicat de un fost hoț de bijuterii devenit expert în securitate: „Au făcut greșeli de amatori”

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 10:41
1061 citiri
Jaful de la Luvru, explicat de un fost hoț de bijuterii devenit expert în securitate: „Au făcut greșeli de amatori”
Imagine ilustrativă Luvru FOTO Pexels

Jaful de la Muzeul Luvru, desfășurat cu o îndrăzneală uluitoare chiar în plină zi, a zguduit Franța și a atras atenția lumii întregi. În doar șapte minute, patru indivizi au reușit să pătrundă în galeria Apollo, una dintre cele mai prețioase secțiuni ale muzeului parizian, și să fugă cu bijuterii evaluate la peste 88 de milioane de euro. Piesele sustrase, printre care se aflau coroane, coliere și broșe purtate de reginele secolului al XIX-lea, făceau parte din colecția regală a Franței, considerată un simbol al patrimoniului național.

Potrivit CNN, hoții au acționat cu o precizie care, la prima vedere, părea aproape profesională. Au sosit cu un camion dotat cu o platformă hidraulică (echipament folosit de obicei pentru mutarea mobilierului) și au spart o fereastră situată la etajul al doilea al muzeului. Cu ajutorul unui polizor unghiular și al unui suflant cu flacără, au reușit să intre în galeria unde erau expuse bijuteriile coroanei franceze. Alarmele s-au declanșat imediat, iar muzeul a fost evacuat, dar în haosul creat, banda a reușit să se strecoare afară și să dispară pe scutere de mare viteză, având o parte din pradă ascunsă în rucsacuri.

Poliția franceză a confirmat că hoții au furat opt piese, însă una dintre cele mai valoroase, coroana împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, a fost scăpată în grabă pe podea și recuperată ulterior, ușor deteriorată. Presa franceză a numit incidentul „jaful secolului”, o etichetă pe care și autoritățile o privesc cu amărăciune, conștiente că o asemenea breșă nu ar fi trebuit să fie posibilă într-unul dintre cele mai bine păzite muzee din lume.

„Au avut curaj, dar au făcut greșeli de amatori”

CNN l-a invitat să analizeze cazul pe Larry Lawton, fost hoț de bijuterii devenit expert în securitate, care a executat ani grei de închisoare pentru jafuri armate. Acesta consideră că planul hoților a fost solid, însă execuția a trădat lipsa de experiență. „Au avut curaj și o planificare atentă, dar au făcut greșeli grave, care trădează lipsa de experiență profesională. Au studiat locul, știau exact ce echipamente să folosească, dar au greșit în execuție. Să scapi o piesă de bijuterie e o mișcare de amatori. Eu n-am scăpat niciodată o bijuterie, în 25 de jafuri care însumează 18 milioane de dolari”, a spus Lawton.

Fostul infractor susține că, cel mai probabil, grupul a beneficiat de ajutor din interiorul muzeului. „Nu ai cum să știi ce geamuri sunt întărite, unde sunt alarmele și ce traseu e sigur fără ajutor din interior. Clar au avut pe cineva care le-a dat informații precise”, a explicat acesta. Potrivit lui Lawton, alegerea de a acționa în plină zi, într-un muzeu deschis publicului, dovedește curaj și sânge rece, dar și o doză periculoasă de neglijență. „Să intri în mijlocul zilei și să ieși în șapte minute cere nervi de oțel. Dar să lași urme, să scapi o piesă sau să abandonezi motocicletele – astea sunt greșeli de începători”, a adăugat el.

Bijuteriile furate, între topitorie și colecții private

Lawton a vorbit și despre soarta bijuteriilor furate, explicând că există mai multe scenarii posibile. Cel mai probabil, acestea vor fi desfăcute și topite, aurul și pietrele fiind separate și valorificate pe piața neagră. „Pietrele astea nu sunt moderne, nu sunt tăiate cu laser, ci manual, cu daltă de diamant. Sunt unice, dar totuși pot fi sparte și vândute bucățică cu bucățică”, a precizat el. O altă variantă ar fi ca hoții să încerce să obțină o recompensă de la companiile de asigurări, care uneori oferă sume considerabile pentru returnarea discretă a obiectelor furate. Mai rar, piesele pot ajunge în colecții private, cumpărate de colecționari bogați dispuși să plătească oricât pentru astfel de trofee istorice. „Nu cred că au fost angajați de cineva, dar există oameni care ar plăti oricât pentru o bijuterie regală. În lumea asta, totul are un preț”, a conchis fostul hoț.

Pe de altă parte, Larry Lawton consideră că jaful de la Luvru trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toate muzeele din Europa. „Europa are o problemă serioasă cu furturile din muzee. Luvrul n-a mai fost lovit din 1911, de la furtul Mona Lisei. E incredibil că s-a putut întâmpla așa ceva în 2025, cu toată tehnologia din ziua de azi. Muzeele trebuie să-și modernizeze sistemele de securitate, pentru că hoții s-au adaptat, dar ele au rămas în urmă”, a avertizat Lawton.

La mai bine de două zile de la jaf, anchetatorii francezi nu au reușit să identifice autorii și nici locul unde ar putea fi ascunse bijuteriile. Un senator francez a declarat că este „foarte posibil ca hoții și obiectele furate să fi părăsit deja Franța”.

Jaful de la Luvru. Bijuteriile ar fi fost furate la comandă, pentru rețeaua globală a pieței negre. „Un eșec de securitate care aruncă o imagine rușinoasă asupra Franței”
Jaful de la Luvru. Bijuteriile ar fi fost furate la comandă, pentru rețeaua globală a pieței negre. „Un eșec de securitate care aruncă o imagine rușinoasă asupra Franței”
Autoritățile franceze dispun de o fereastră critică de doar 24 până la 48 de ore pentru a-i prinde pe hoții care au pus mâna pe o colecție de bijuterii inestimabile din Muzeul Luvru –...
Șeful Telegram ironizează Franța după jaful de la Luvru: „Aș cumpăra bijuteriile furate, dar pentru Luvrul din Abu Dhabi”
Șeful Telegram ironizează Franța după jaful de la Luvru: „Aș cumpăra bijuteriile furate, dar pentru Luvrul din Abu Dhabi”
Imediat după jaful din Muzeul Luvru din Paris, miliardarul rus Pavel Durov, fondatorul Telegram, a revenit cu o declarație. Șeful aplicației de comunicare a spus că este dispuse să cumpere...
#Luvru, #furt, #hoti, #Franta , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
Digi24.ro
Grupare periculoasa destructurata de DIICOT: un barbat se dadea drept capitan SRI si recruta rezervisti din armata pentru misiuni
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de rapus? Expert in drept constitutional: "Nu poti decat sa le cresti, nicidecum sa le scazi". Ce e de facut

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful Telegram ironizează Franța după jaful de la Luvru: „Aș cumpăra bijuteriile furate, dar pentru Luvrul din Abu Dhabi”
  2. Peste jumătate români cred că pandemiile și crizele economice sunt provocate de ”grupuri de putere secrete” SONDAJ
  3. Proprietarii apartamentelor distruse din Rahova ar putea deveni chiriași ai statului. Ministrul Dezvoltării explică proiectul pe care l-a inițiat
  4. Pacientă traumatizată la spitalul din Constanța, unde a murit tânăra mămică: „Eram absolut îngrozită. Urlam încontinuu, nimeni nu venea. Mergeam în patru labe pe holurile spitalului”
  5. Mesajul Maiei Sandu la ședința inaugurală a noului Parlament de la Chișinău: „Nu putem admite ca puterea în țară să fie scoasă la licitație” VIDEO
  6. Polonia, succesul economic ascuns al Europei
  7. A fost anunțat cel mai mare protest de până acum. Sindicatele s-au unit împotriva Guvernului Bolojan: "Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea"
  8. Presiune tot mai mare pe Ursula Von der Leyen. Deputații europeni vor să știe dacă executivul UE știa despre presupusele activități de spionaj din Ungaria
  9. Cutremur în România. Unde s-a simțit seismul și care a fost intensitatea acestuia
  10. Ucraina închide mai multe licee cu predare în limba română. Măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească