Statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume caută sute de mii de angajați. A relaxat legislația muncii pentru a acoperi deficitul de specialiști în 20 de domenii

Luxemburgul, desemnat drept statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume, a declanșat o campanie agresivă de recrutare la nivel global, fixându-și ca obiectiv atragerea a peste 335.000 de lucrători calificați până în anul 2040. Pentru a combate un deficit cronic de personal alimentat de îmbătrânirea accelerată a populației și extinderea infrastructurii digitale, micul stat vest-european a relaxat drastic legislația muncii. Modificările vizează direct facilitarea accesului profesioniștilor, inclusiv prin debirocratizarea procedurilor pentru cetățenii din afara spațiului comunitar.

Radiografia unei piețe a muncii dominate de expați

Cu o suprafață teritorială de doar 2.600 de kilometri pătrați și o populație ce numără aproximativ 680.000 de rezidenți, Luxemburgul deține o structură demografică unică pe continent. O analiză publicată de rețeaua media Al Jazeera arată că circa 75% din întreaga forță de muncă activă este reprezentată de cetățeni străini, în timp ce aproape jumătate din populația totală este născută în afara granițelor ducatului. Această deschidere culturală, combinată cu o stabilitate economică de invidiat și rate minime ale criminalității, plasează statul pe prima poziție în indexul global al calității vieții monitorizat de platforma Statista.

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Nodul gordian al deficitului de competențe a fost explicat de Muriel Morby, directoarea departamentului pentru talente și competențe din cadrul Camerei de Comerț din Luxemburg, într-o intervenție acordată pentru postul RTL:

„Acești factori au dus la transformarea pieței muncii și la apariția unui deficit acut de competențe în numeroase sectoare, precum domeniile digital și financiar, sănătatea și serviciile sociale, ingineria și meseriile tehnice”.

Noul nomenclator al meseriilor deficitare valabil în anul 2026

Lista oficială a profesiilor prioritare unde angajările se fac în regim de urgență cuprinde 20 de ocupații strategice. În sectorul financiar și juridic, companiile caută masiv analiști de risc bancar, consultanți legali, auditori, contabili și manageri de relații cu clienții. Componenta medicală și de asistență socială înregistrează un necesar critic de asistenți medicali, educatori timpurii și personal de îngrijire, în timp ce sectorul IT pune la dispoziție posturi atractive pentru dezvoltatori software și administratori de rețea.

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O actualizare a pieței operată în anul 2026 a reconfigurat structura cererii: au fost introduse ingineria industrială, managementul calității, montarea acoperișurilor și mentenanța echipamentelor de producție. În paralel, autoritățile au decis eliminarea a cinci specializări din vechiul ghid, printre care mecanicii de aviație, controlorii feroviari și consultanții de management.

Bariere biromatice eliminate pentru muncitorii non-UE

Modificările legislative au anulat obligațiile rigide impuse anterior companiilor, care trebuiau să mențină posturile vacante timp de trei săptămâni pentru a demonstra că nu există candidați locali sau europeni disponibili. Pentru cele 20 de meserii listate ca deficitare, angajatorii pot semna contracte direct cu specialiști din afara Uniunii Europene, fără teste de piață. De asemenea, cetățenii non-UE stabiliți legal în țară pot munci fără permise speciale, iar procedurile standard pentru restul profesiilor au fost scurtate la maximum șapte zile lucrătoare. Totuși, pentru sectoarele reglementate precum sănătatea, dreptul sau ingineria, recunoașterea oficială a diplomelor rămâne o condiție legală obligatorie.

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Costuri mari, dar compensări financiare fără egal în Uniune

Deși prețurile locuințelor și costul general al vieții sunt recunoscute ca fiind extrem de ridicate, puterea de cumpărare din Luxemburg atinge 141% din media Uniunii Europene, conform Statista. Statul compensează cheltuielile zilnice prin gratuitatea totală a transportului public, absența taxelor școlare în sistemul de educație internațional și subvenționarea serviciilor medicale.

Din punct de vedere fiscal, impozitarea este progresivă, între 0% și 42%. Cu toate acestea, mecanismele de atragere a creierelor includ o facilitate extrem de agresivă: angajații înalt calificați pot beneficia de scutirea de impozit pentru jumătate din remunerația lor anuală, măsura fiind aplicabilă în limitele unui plafon generos de până la 400.000 de euro.

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