Marele Duce de Luxemburg, Henri, a abdicat după 25 de ani pe tron. Fiul său, Guillaume, i-a luat locul. Ce familii regale și ce lideri europeni participă la ceremonie VIDEO

Autor: Mihai Diac
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 22:59
218 citiri
Marele Duce de Luxemburg, Henri, a abdicat după 25 de ani pe tron. Fiul său, Guillaume, i-a luat locul. Ce familii regale și ce lideri europeni participă la ceremonie VIDEO
Marele Duce Guillaume - Foto monarchie.lu

Marele Duce Guillaume de Luxemburg a depus jurământul vineri, 3 octombrie 2025, după ce tatăl său, Henri (70 de ani), a abdicat după 25 de ani pe tron, transmit agențiile internaționale de presă.

Prim-ministrul Luc Frieden a numit ceremonia un 'moment istoric' pentru țara cu 670.000 de locuitori, singurul Mare Ducat rămas în lume.

La eveniment au asistat regele Willem-Alexander și regina Maxima ai Olandei și regele Philippe și regina Mathilde ai Belgiei.

Susținătorii s-au adunat în fața Palatului Marelui Ducat din Luxemburg, unde a avut loc ceremonia de abdicare vineri dimineață.

Guillaume, în vârstă de 43 de ani, a depus jurământul de credință față de Constituție într-o ședință solemnă în parlament.

'Vreau să fiu un Mare Duce care construiește punți între generații, între tradiție și inovație', a spus el în discursul său. Luxemburgul are o 'putere unică' în populația sa multiculturală și multinațională, mai susține Guillaume.

El a mulțumit numeroșilor lucrători transfrontalieri din țările vecine, a căror muncă aduce 'o contribuție semnificativă la prosperitatea Luxemburgului'.

După ceremonia de depunere a jurământului, Guillaume va apărea pe balconul palatului alături de Marea Ducesă Stéphanie și familia sa. Cuplul are doi fii mici.

Președintele francez Emmanuel Macron și președintele german Frank-Walter Steinmeier urmează să participe vineri seară la o cină de gală la Palatul Marelui Ducat.

Festivități sunt planificate în toată țara până duminică pentru a marca 'Trounwiessel' ('Schimbarea Tronului' în limba luxemburgheză). 'Aștept cu nerăbdare', spune Nicolas Graas, proprietarul unui magazin de bunuri de lux. 'Tocmai m-am întors din Statele Unite și le-am spus tuturor celor din Statele Unite, în ultimele două săptămâni, trei săptămâni, că ar trebui să se uite la televizor pentru că se va vorbi mult, mult despre Luxemburg', a declarat el pentru AFP.

Guillaume, în vârstă de 43 de ani, este al șaptelea suveran din Casa de Luxembourg-Nassau. Ramura luxemburgheză a dinastiei Nassau-Weilburg există din 1890 și are origini comune cu monarhia olandeză.

Chiar dacă reprezintă o nouă generație în fruntea statului, este puțin probabil ca noul Mare Duce să perturbe exercitarea puterii într-o democrație parlamentară cunoscută pentru stabilitatea sa, unde monarhul își asumă în primul rând funcții reprezentative, pe lângă promulgarea legilor.

În Luxemburg, 'Marele Duce întruchipează independența și stabilitatea statului', a declarat prim-ministrul luxemburghez, Luc Frieden.

În ceea ce-l privește pe Guillaume, 'el are cu 30 de ani mai puțin decât tatăl lui, a fost educat la școala luxemburgheză, spre deosebire de cel din urmă care a urmat cursuri private, așadar va avea un stil nou', a prezis premierul țării. 'Un stil mai deschis, probabil, dar în continuitatea celui al tatălui și al bunicului său', a nuanțat el.

Guillaume este cel mai mare dintre cei cinci copii ai lui Henri de Nassau și Maria Teresa Mestre, născută la Havana. Tatăl ei, un om de afaceri cubanez, a fugit din Cuba cu familia sa în 1959.

'Cu o mamă cubaneză, ne putem imagina că el va avea o abordare mai latină, poate puțin mai călduroasă', susține istoricul belgian Patrick Weber. 'Însă nu mă aștept cu adevărat la un vânt rapid de modernitate', a adăugat acest expert în istoria monarhiilor din Benelux.

Guillaume este căsătorit din 2012 cu contesa Stéphanie de Lannoy, care provine dintr-o familie nobilă belgiană francofonă și este cunoscută pentru pasiunea sa pentru artă și literatură, vorbind fluent franceza, luxemburgheza, germana și engleza. Cuplul are doi fii, Charles, în vârstă de 5 ani, și François, în vârstă de 2 ani.

Fostul Mare Duce Henri a lansat procesul de tranziție în 2024, exprimându-și dorința, pe măsură ce se apropia de 70 de ani, de a 'o lua ușor' și de a recâștiga 'o anumită libertate'. A urcat pe tron în octombrie 2000, după abdicarea tatălui său, Jean.

Moștenitorul Guillaume a beneficiat de o școlarizare internațională, pentru că, după liceul absolvit în Marele Ducat al Luxemburgului, a studiat în Elveția, apoi la Academia Militară Regală Sandhurst din Regatul Unit. A obținut apoi o dublă licență în litere și științe politice la Universitatea Angers din Franța.

Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
Mai multe aparate de zbor neidentificate au fost reperate vineri, 3 octombrie, în apropierea unei baze militare din sud-estul orașului Liège, nu departe de granița cu Germania. Incidentul are...
Belgia se teme de represaliile Rusiei. Ce le-a cerut de urgență premierul Bart De Wever liderilor europeni
Belgia se teme de represaliile Rusiei. Ce le-a cerut de urgență premierul Bart De Wever liderilor europeni
Premierul belgian, Bart De Wever, în a cărui țară se află majoritatea activelor rusești înghețate în UE în urma sancțiunilor aplicate Rusiei după invazia în Ucraina, a anunțat joi, 2...
#Luxemburg, #Belgia, #Olanda, #monarhie, #Casa Regala, #Steinmeier, #Emmanuel Macron, #abdicare , #Olanda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A murit la doar 22 de ani, la doua saptamani dupa ce a facut un pas urias. Cauza decesului, neasteptata
Digi24.ro
Modernizarea Armatei SUA si filosofia Silicon Valley. Dezvaluiri despre serviciile Palantir si Anduril, conduse de aliatii lui Trump
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Blocaj bugetar în SUA: incertitudine în jurul livrărilor de armament către Ucraina
  2. "Nu vrem să murim pentru Ucraina". Viktor Orbán va face orice este posibil să împiedice aderarea țării la UE. "Ne pare rău pentru ei, îi simpatizăm"
  3. Germania investighează posibile legături între un vas din „flota fantomă” a Rusiei și dronele ce au pus pe jar autoritățile
  4. Marele Duce de Luxemburg, Henri, a abdicat după 25 de ani pe tron. Fiul său, Guillaume, i-a luat locul. Ce familii regale și ce lideri europeni participă la ceremonie VIDEO
  5. Bătăliile pe care le are de dus guvernul de la Chișinău după victoria în alegeri pentru a-și asigura un viitor în Europa
  6. De ce Statele Unite nu mai pot dicta regulile jocului cu China
  7. Un oraș cu peste zece milioane de locuitori nu mai poate fi capitală pentru că are probleme grave. Una dintre ele este apa potabilă insuficientă
  8. Noi alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale și ninsori în următoarele ore UPDATE
  9. Schimbări majore la vârful Forțelor Aeriene ale SUA. Generalul Thomas Bussiere își anunță retragerea din fruntea structurii responsabile de arsenalul nuclear
  10. "E impardonabil". Premierul Ilie Bolojan așteaptă finalizarea anchetei în scandalul vilei RAAPPS subînchiriată EximBank. "Anormalități care îi scandalizează pe cetățeni"

Ultimele emisiuni

Acum 9 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli