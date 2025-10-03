Marele Duce de Luxemburg, Henri, a abdicat după 25 de ani pe tron. Fiul său, Guillaume, i-a luat locul. Ce familii regale și ce lideri europeni participă la ceremonie VIDEO

Marele Duce Guillaume de Luxemburg a depus jurământul vineri, 3 octombrie 2025, după ce tatăl său, Henri (70 de ani), a abdicat după 25 de ani pe tron, transmit agențiile internaționale de presă.

Prim-ministrul Luc Frieden a numit ceremonia un 'moment istoric' pentru țara cu 670.000 de locuitori, singurul Mare Ducat rămas în lume.

La eveniment au asistat regele Willem-Alexander și regina Maxima ai Olandei și regele Philippe și regina Mathilde ai Belgiei.

Susținătorii s-au adunat în fața Palatului Marelui Ducat din Luxemburg, unde a avut loc ceremonia de abdicare vineri dimineață.

Guillaume, în vârstă de 43 de ani, a depus jurământul de credință față de Constituție într-o ședință solemnă în parlament.

'Vreau să fiu un Mare Duce care construiește punți între generații, între tradiție și inovație', a spus el în discursul său. Luxemburgul are o 'putere unică' în populația sa multiculturală și multinațională, mai susține Guillaume.

El a mulțumit numeroșilor lucrători transfrontalieri din țările vecine, a căror muncă aduce 'o contribuție semnificativă la prosperitatea Luxemburgului'.

După ceremonia de depunere a jurământului, Guillaume va apărea pe balconul palatului alături de Marea Ducesă Stéphanie și familia sa. Cuplul are doi fii mici.

Președintele francez Emmanuel Macron și președintele german Frank-Walter Steinmeier urmează să participe vineri seară la o cină de gală la Palatul Marelui Ducat.

Festivități sunt planificate în toată țara până duminică pentru a marca 'Trounwiessel' ('Schimbarea Tronului' în limba luxemburgheză). 'Aștept cu nerăbdare', spune Nicolas Graas, proprietarul unui magazin de bunuri de lux. 'Tocmai m-am întors din Statele Unite și le-am spus tuturor celor din Statele Unite, în ultimele două săptămâni, trei săptămâni, că ar trebui să se uite la televizor pentru că se va vorbi mult, mult despre Luxemburg', a declarat el pentru AFP.

Guillaume, în vârstă de 43 de ani, este al șaptelea suveran din Casa de Luxembourg-Nassau. Ramura luxemburgheză a dinastiei Nassau-Weilburg există din 1890 și are origini comune cu monarhia olandeză.

Chiar dacă reprezintă o nouă generație în fruntea statului, este puțin probabil ca noul Mare Duce să perturbe exercitarea puterii într-o democrație parlamentară cunoscută pentru stabilitatea sa, unde monarhul își asumă în primul rând funcții reprezentative, pe lângă promulgarea legilor.

În Luxemburg, 'Marele Duce întruchipează independența și stabilitatea statului', a declarat prim-ministrul luxemburghez, Luc Frieden.

În ceea ce-l privește pe Guillaume, 'el are cu 30 de ani mai puțin decât tatăl lui, a fost educat la școala luxemburgheză, spre deosebire de cel din urmă care a urmat cursuri private, așadar va avea un stil nou', a prezis premierul țării. 'Un stil mai deschis, probabil, dar în continuitatea celui al tatălui și al bunicului său', a nuanțat el.

Guillaume este cel mai mare dintre cei cinci copii ai lui Henri de Nassau și Maria Teresa Mestre, născută la Havana. Tatăl ei, un om de afaceri cubanez, a fugit din Cuba cu familia sa în 1959.

'Cu o mamă cubaneză, ne putem imagina că el va avea o abordare mai latină, poate puțin mai călduroasă', susține istoricul belgian Patrick Weber. 'Însă nu mă aștept cu adevărat la un vânt rapid de modernitate', a adăugat acest expert în istoria monarhiilor din Benelux.

Guillaume este căsătorit din 2012 cu contesa Stéphanie de Lannoy, care provine dintr-o familie nobilă belgiană francofonă și este cunoscută pentru pasiunea sa pentru artă și literatură, vorbind fluent franceza, luxemburgheza, germana și engleza. Cuplul are doi fii, Charles, în vârstă de 5 ani, și François, în vârstă de 2 ani.

Fostul Mare Duce Henri a lansat procesul de tranziție în 2024, exprimându-și dorința, pe măsură ce se apropia de 70 de ani, de a 'o lua ușor' și de a recâștiga 'o anumită libertate'. A urcat pe tron în octombrie 2000, după abdicarea tatălui său, Jean.

Moștenitorul Guillaume a beneficiat de o școlarizare internațională, pentru că, după liceul absolvit în Marele Ducat al Luxemburgului, a studiat în Elveția, apoi la Academia Militară Regală Sandhurst din Regatul Unit. A obținut apoi o dublă licență în litere și științe politice la Universitatea Angers din Franța.

