Tragedie la Lyon. Patru persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit într-un bloc de zece etaje

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:32
Pompieri la un incendiu

Un incendiu care a izbucnit luni dimineața într-un bloc de zece etaje din Lyon, al treilea cel mai mare oraș din Franța, a provocat moartea a patru persoane, a anunțat prefectura Rhône într-un comunicat citat de presa franceză.

Cele patru persoane au murit în ciuda intervenției echipelor de salvare, iar zece persoane sunt în prezent examinate medicale, se precizează în comunicat.

Victimele sunt două femei și doi bărbați, ale căror vârste nu au fost precizate.

Incendiul a izbucnit la ora locală 5:30 și a fost stins în jurul orei 7:00.

Potrivit prefecturii, au fost mobilizați 78 de pompieri și 34 de autospeciale, precum și patru echipaje ale serviciului de urgență (SAMU) din Rhône. Primarul din Lyon, Grégory Doucet, a salutat „mobilizarea rapidă și exemplară” a pompierilor, a SAMU, a poliției și a agenților orașului.

O anchetă este în curs pentru „a determina cauzele acestei tragedii”, a adăugat primarul Lyonului.

A fost instituit un perimetru de securitate în jurul zonei, iar municipalitatea a deschis o sală de sport pentru a găzdui persoanele afectate de incendiu.

Prefectul și procurorul din Lyon s-au deplasat la fața locului.

