Mac McClung (24 de ani) a câștigat tradiționalul concurs de slam dunk ce se desfășoară cu ocazia All Star Game.

Mac McClung, care măsoară doar 1,88, a reușit o execuție incredibilă în concursul de slam-dunk: el făcut o săritură de 540 de grade (o rotație și jumătate), o figură mai des întâlnită doar în patinaj sau în concursurile de skateboard.

Cu trei note maxime din patru dunk-uri, Mac McClung a câștigat fără emoții concursul și a încasat un premiu de 100.000 de dolari.

Până acum, în întreaga lui carieră strânsese tot cam aceeași sumă. El jucase la Delaware Blue Coats, în G-League (o ligă inferioară NBA) însă va evolua în sezonul următor la Philadelphia 76 ers și a și semnat un contract cu PUMA, încununând o săptămână perfectă.

