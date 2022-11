Macarena de Brașov! Ce-a pățit în Romania handbalista cu nume sonor în muzică

Corona Brașov a transferat-o în această vară pe jucătoarea din Argentina Macarena Gandulfo, handbalistă cu prezențe la turneele finale mondiale și la Jocurile Olimpice din 2016.

Corona Brașov vrea să se dueleze în sezonul viitor cu CSM București, Rapid sau Vâlcea, motiv pentru care își întărește echipa. Primul pas este promovarea, iar pentru asta clubul unde Alexandru Dedu este manager general și-a asigurat serviciile unor handbaliste cu experiență.

Printre ele, Macarena Gandulfo, un inter stânga din Argentina, în vârstă de 28 de ani.

„Am ales să vin la Corona pentru că îl știam pe Alin (nr – Alin Bondar, antrenorul echipei), cunoșteam câteva dintre fete, iar când mi-au povestit despre proiectul de aici mi s-a părut ok să-mi continui cariera cu această provocare la Corona. Pentru aceste motive am decis să vin aici, să încercăm promovarea. În plus totul este bine la club și mă simt foarte bine la Brașov. Ne dorim foarte mult să ne atingem acest obiectiv de a promova. Muncim zi de zi pentru asta și vreau să ne vedem în prima ligă”, spune Macarena Gandulfo, handbalistă Corona Brașov.

Macarena mărturisește că este mare fan Messi și povestește că handbalul în țara ei se joacă doar de plăcere, fotbalul fiind cel mai popular sport.

„Am văzut live doar un meci al lui Messi, dar îl urmăresc la tv. Este un exemplu pentru noi, nu doar pentru ceea ce face în sport, ci și în viața personală. Handbalul este la nivel de amatori, nu ai salariu, joci doar din pasiune, ca și hobby. Oamenii iubesc mult acest sport, când sunt meciuri, sălile sunt pline”, a precizat sud-americanca.

Participantă la JO din 2016 cu naționala Argentinei, Macarena știe că numele ei este mai mult legat de muzică, decât de sport.

„De când aveam 3 ani se aude peste tot această melodie, oriunde merg este și această melodie....este amuzant, dar mie îmi place numele meu”, a mărturisit Macarena.

Handbalista din America de Sud a avut parte și de o experiență haioasă în scurta perioadă de când e la Brașov.

„Mi s-a întâmplat un lucru amuzant acum o lună, am sunat la un salon să-mi fac o programare la manichiură. Cei de acolo m-au întrebat „Cum te cheamă”, și le-am răspuns „ Macarena”, și au râs ...le-am zis „Serios, așa mă cheamă, Macarena, nu mă credeau”, a povestit sportiva.

Handbalista este pasionată și de tatuaje. Are mai multe desene pe corp, fiecare cu o însemnătate aparte

„Am doar șase. Cele mai dragi mie sunt un fluture – simbolizează evoluția, este ceva special pentru familia noastră, în anumite momente grele, fluturele ne-a adus alinare - și sigla Jocurilor Olimpice, a fost un vis devenit realitate. Mai am un trandafir în zona coastelor, un avocado la gleznă – tatuaj pe care l-am făcut împreună cu prietenele mele, pentru că ne place mult avocado. Ultimul este un mesaj – stay strong – fiecare cuvânt fiind scris pe câte un picior”, a afirmat Macarena Gandulfo, handbalistă Corona Brașov.

În vârstă de 28 de ani, sportiva nu este la prima ei aventură în țara noastră, ea fiind sub contract cu U Cluj în sezonul 2019-2020.

Macarena Gandulfo a participat cu echipa Argentinei la Jocurile Olimpice de vară din 2016, unde s-a clasat pe locul al 12-lea. Handbalista care poate evolua pe postul de inter stânga, dar și de centru, a jucat în toate cele cinci meciuri ale „pumelor” la JO.

Cu prima reprezentativă a Argentinei, Macarena a cucerit argintul la Jocurile Panamericane (2015, 2019), la Campionatul Panamerican (2017, și bronzul în 2015), tot argint la Campionatul Central și Sud-American (2018) și locul la Jocurile Sud-Americane (2018).

