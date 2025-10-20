„Violenţe grave” la derby-ul din Tel Aviv între Maccabi şi Hapoel. Meciul a fost anulat VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:20
194 citiri
Incidente la meciul din Israel FOTO BBC Sport

Derby-ul din Tel Aviv între Hapoel şi Maccabi a fost anulat, duminică seară, din cauza confruntărilor violente dintre suporteri şi forţele de ordine. Poliţia locală a deplâns „o încălcare a ordinii publice şi violenţe grave”.

„Nu este vorba de un meci de fotbal, ci de o încălcare a ordinii publice şi de violenţe grave”, a anunţat poliţia israeliană la câteva minute după anularea, duminică seară, a meciului dintre Hapoel Tel Aviv şi Maccabi Tel Aviv, un adevărat derbi al campionatului israelian.

Incidentele au început înaintea meciului, în afara stadionului Bloomfield, arenă pe care o împart cele două cluburi rivale din Tel Aviv. În videoclipurile difuzate pe reţelele sociale, se pot vedea altercaţii între suporterii echipei Hapoel şi poliţişti, care au dus la arestări. Dar situaţia a degenerat mai ales în interiorul stadionului. Cu câteva minute înainte de începerea meciului, mai multe fumigene au căzut din tribune.

Potrivit poliţiei israeliene, „zeci de grenade fumigene şi dispozitive pirotehnice au fost aruncate, rănind 12 civili şi trei poliţişti”. De aceea, forţele de ordine „prezente la faţa locului au arestat nouă suspecţi şi au reţinut alţi 16”.

La rândul său, clubul Hapoel Tel-Aviv s-a declarat „şocat de scenele atroce” . „Suporterii care doreau pur şi simplu să se bucure de un eveniment sportiv au fost călcaţi în picioare şi supuşi unui tratament violent, ruşinos şi scandalos, tocmai din partea celor a căror misiune este de a proteja cetăţenii ţării”, a scris clubul într-un comunicat pe X.

„Este imposibil ca astfel de scene atroce să se repete iar şi iar, iar suporterii israelieni să continue să fie expuşi la violenţă extremă atunci când vin să-şi încurajeze echipa”, a adăugat clubul.

Această anulare survine la doar câteva zile după scandalul provocat de decizia poliţiei din Birmingham de a interzice fanilor echipei Maccabi Tel-Aviv să se deplaseze la Aston Villa pe 6 noiembrie pentru Liga Europa din motive de securitate.

Această decizie, foarte rară în Regatul Unit, a stârnit o avalanşă de critici, premierul laburist Keir Starmer calificând-o drept „greşită” . „Guvernul colaborează cu forţele de ordine şi alţi parteneri pentru a face tot ce ne stă în putinţă pentru a garanta că acest meci se va desfăşura în condiţii de siguranţă, cu toţi suporterii prezenţi”, a declarat ulterior un purtător de cuvânt al guvernului într-un comunicat.

Poliţia locală a clasificat meciul ca fiind „de risc ridicat”, pe baza „informaţiilor recente şi a incidentelor anterioare”, printre care se numără şi confruntările care au avut loc în 2024 în timpul meciului dintre Ajax Amsterdam şi Maccabi Tel-Aviv.

#Maccabi Tel Aviv, #Hapoel, #incidente, #violente, #suporteri , #stiri fotbal
