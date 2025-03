Durere fără margini în Macedonia de Nord. Victimele incendiului din clubul de noapte au fost conduse pe ultimul drum FOTO/VIDEO

Macedonia de Nord înmormânteze victimele incendiului dintr-un club de noapte, izbucnit în timpul unui concert și soldat cu 59 de morţi care ridică întrebări despre siguranţa şi legalitatea discotecilor din întreaga ţară, relatează AFP.

Funeraliile, conduse de către arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe a Macedoniei de Nord, au început joi la prânz (13.00, ora României), la capela cimitirului din oraşul Kocani, unde morminte au început să fie săpate de luni.

În acest oraş, în care urmează să fie înmormântate numeroase victime, străzile erau goale joi dimineaţa, păzite de zeci de poliţişti, în timp ce angajaţi municipali curăţau asfaltul şi trotuarele.

În centrul oraşului, sub un cort verde, o carte de condoleanţe continua să se umple de mesaje, iar trecători depuneau flori şi lumânări în faţa a zeci de fotografii ale victimelor, majoritatea tinere.

Presa este ţinută la distanţă, la sute de metri de capelă, anunţa miercuri poliţia, pentru a asigura liniştea familiilor şi rudelor îndoliate.

Funeralii sunt organizate la Skopje şi în alte cinci oraşe.

Incendiul a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, în clubul de noapte "Pulse", la Kocani, un oraş mic cu aproximativ 30.000 de locuitori, situat în estul ţării, care s-a soldat de asemenea cu aproape 200 de răniţi.

Victimele, în principal tineri, asistau la un concert al unei trupe hip-hop foarte populară în ţară.

North Macedonians are still in mourning for the 59 people who died in a nightclub fire over the weekend. Protests continued in Kočani, where the fire happened, and in the capital Skopje. Many have accused authorities of corruption and failing to prevent the disaster. pic.twitter.com/GLeHYtYDrS