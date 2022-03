Ce a spus selecționerul Macedoniei de Nord după ce a reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului

Selecţionerul Macedoniei de Nord, Blagoja Milevski, a declarat, joi seară, că echipa sa a obţinut o victorie "în stil italian", în meciul cu Italia, scor 1-0, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.

"Am câştigat, după ce am marcat un gol din două şuturi pe poartă, este o victorie în stil italian...Sunt foarte mulţumit de jucătorii mei şi foarte mulţumit de această victorie. Sunt în special mulţumt de gol, am pregătit lucrurile în acest fel. Acum ne vom concentra la finala cu Portugalia", a declarat Milevski, conform lefigaro.fr.

Reprezentativa Italiei a fost eliminată, joi seară, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, Calea C, fiind învinsă cu scorul de 1-0 de Macedonia de Nord.

Unicul gol al meciului fost marcat de Trajkovski, în minutul 90+2.

Tot joi, Portugalia a învins cu 3-1 Turcia.

Finala pentru un loc la CM, Portugalia – Macedonia de Nord, va avea loc la 29 martie.

