Rusia se apropie de colaps la Bahmut. Măcelul în care au pierit 500 de mercenari: "Sunt vânați și zdrobiți cu tancurile" VIDEO

Bloggerii militari ruși și ucraineni dezbat pe canalele specializate de Telegram confruntarea care a avut loc marți, 9 mai, între armata ucraineană și cea rusă.

Ambele părți relatează despre contraofensiva-surpriză întreprinsă de Brigada a 3-a de asalt (Unitatea Terra) a Forțelor Armate ale Ucrainei, în urma căreia Brigada 72 de pușcași motorizați a Forțelor Armate Ruse și mercenarii Wagner au suferit pierderi uriașe.

Informația a fost furnizată inițial de Andrii Bilețki, fondatorul Regimentului Azov.

Potrivit sursei citate, „un număr semnificativ de vehicule blindate de luptă au fost distruse, iar un număr semnificativ de prizonieri au fost capturați. Așa-numitul detașament 3 de asalt al Wagner a suferit pierderi grele”.

Bilețki a spus că acțiunile ofensive s-au desfășurat „pe o fâșie de 3 kilometri lățime și 2 kilometri și 600 de metri adâncime”, în zona Bahmut, iar acum „tot acest teritoriu este complet eliberat de forțele de ocupație rusești”. Luptele s-au purtat în Kromove, satul Zaițeve.

Informațiile culese în ultimele ore de analiști arată că "situația forțelor ruse de pe flancul sudic al orașului Bahmut este destul de dramatică. Trupele rusești sunt literalmente vânate de tancurile ucrainene și de vehiculele blindate. Încercarea Rusiei de a le respinge folosind alte vehicule blindate s-a încheiat cu un fiasco. Cadavrele rusești sunt împrăștiate peste tot, sunt zdrobite de tancuri în tranșee și găurile din pământ. Este un iad total pentru ei. Nici măcar Prigojin nu se ascunde, recunoscând că au pierdut 500 de soldați doar aici.

Este, de asemenea, un alt exemplu bun despre cât de slab motivate sunt trupele ruse. La primul semn de probleme, soldații abandonează pozițiile, provocând haos în rândurile lor și în unitățile de flancare. Vă puteți imagina deja ce înseamnă asta pentru viitoarele ofensive ucrainene", arată un analist militar pe Twitter.

