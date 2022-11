Fructele măceșului sunt recunoscute ca fiind un adevărat medicament natural, datorită conținutului său ridicat de vitamina C.

Se consumă sub orice formă, ceaiuri, tincturi, infuzie, dar și sirop, zdrobite sau măcinate.

Măceșul este o specie de plantă pe care o regăsim atât în Europa, cât și în nord vestul Africii și în vestul Asiei, având tulpina acoperită de mici spini și fructele roșii.

Ce conțin măceșele

Micile fructe roșii conțin o mulțime de nutrienți, 49% apă, 21% zaharuri, 3,6% proteine, 3,5% acizi, 23% celuloză, 2,8% minerale dar și vitaminele C, B1, B2, B3, E, F, K, P și provitamina A.

În ele mai regăsim și acid linolic și arahidonic, dar și acid malis ci citric, ce contribuie la stabilizarea vitaminei C. De asemenea, măceșele conțin și betulina, dar și licopen, cel care le conferă culoarea roșie.

Ceaiul de măceșe

Este un vitaminizant ce sprijină în mod special sistemul imunitar. Dacă am lua ca etalon pentru conținutul de vitamina C fructele precum lămâile sau grepfrutul, trebuie să știi că măceșele au de 50 de ori mai multă vitamina C.

În comparație cu merele, ele conțin de 200 de ori mai multă vitamina C, acesta fiind și motivul pentru care este recomandat în curele pentru imunizare.

Beneficiile ceaiului de măceșe

Printre primele beneficii ale ceaiului de măceșe trebuie să menționăm prevenirea și tratarea răcelilor, a virozelor și a gripei, dar și o mulțime de alte utilizări.

Ceaiul din fructe de măceșe este indicat și celor aflați în convalescență, pentru efectele sale tonice și stimulante generale.

Combate oboseala

Aceste beneficii îl recomandă și ca un aliat de nădejde al persoanelor care suferă de oboseală. El poate fi de ajutor și în cazul unor afecțiuni vasculare, deoarece contribuie la menținerea elasticității vaselor de sânge, fiind considerat o băutură care are capacitatea de a preveni infarctul miocardic, cât și angina pectorală.

Merită menționat și efectul său benefic în cazul persoanelor care suferă de tensiune arterială ridicată, fiind deja cunoscut faptul că ceaiul de măceșe scade tensiunea.

Tratează insomniile

Acest ceai poate înlocui calmantele, fiind de folos în tratarea migrenelor, a insomniilor și a stărilor de nervozitate.

Este recomandat și celor care suferă de afecțiuni ale ficatului, deoarece mărește secreția de bilă. Crizele de ficat și de colici biliare pot fi calmate cu ajutorul acestui ceai.

Ceaiul de măceșe e și diuretic

Este unul dintre cele mai populare remedii naturiste și ajută inclusiv la eliminarea pietrelor de la rinichi, pentru că ceaiul de măceșe este și diuretic.

Acest efect îl recomandă și în tratarea infecțiilor de tract urinar și a cistitelor. În același timp, un tratament cu ceai de măceșe este recomandat și în caz de constipație, cât și pentru hemoroizi.

Beneficii cosmetice

Ceaiul de măceșe are și benefici cosmetice, având efecte miraculoase pentru ten. Este suficient să-ți tamponezi tenul cu ceai de măceșe în fiecare seară pentru a scăpa de acnee, dar și pentru a-ți hidrata tenul.

