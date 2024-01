Decizie neașteptată a campionului olimpic care și-a pus toată China în cap

Înotătorul australian Mack Horton, medaliat cu aur în proba de 400 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 şi un aprig militant în lupta împotriva dopajului, şi-a anunţat duminică retragerea din activitate, cu doar câteva luni înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, informează AFP.

"Am vrut neapărat să înot la Paris, dar dorinţa nu mai există. Întotdeauna am vrut să dau tot ce am mai bun şi nu sunt o persoană care vrea doar să facă statistici, aşa că este momentul potrivit să mă opresc", a adăugat înotătorul în vârstă de 27 de ani.

Horton a fost încoronat campion olimpic în proba de 400 m liber la Jocurile de la Rio din 2016, în faţa chinezuluii Sun Yang. Deşi a câştigat titluri şi la Campionatele Mondiale şi la Jocurile Commonwealth-ului, cea care l-a făcut celebru a fost proba de 400 m de la Mondialele de la Gwangju, din 2019, din Coreea de Sud.

La ceremonia de decernare a medaliilor, Horton a refuzat să strângă mâna sportivului chinez, care câştigase proba, şi să stea pe podium alături de el, reînviind o controversă care datează de la Rio, când l-a descris pe Sun ca fiind un "trişor".

Sun, triplu campion olimpic, a primit ulterior o suspendare de opt ani după ce şi-a distrus eşantioane de sânge în timpul unui control antidoping inopinat. Această sancţiune a fost redusă la patru ani în urma unui apel al Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Deşi poziţia lui Horton i-a adus un sprijin larg din partea lumii nataţiei, aceasta a provocat o reacţie furibundă în China, unde contul său de Instagram a fost umplut cu mesaje nedorite, unii internauţi proferând chiar ameninţări cu moartea.