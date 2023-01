Tenismenul cu iubită româncă a părăsit Australian Open după ce l-a eliminat pe Nadal

Tenismenul american Mackenzie McDonald, cel care l-a eliminat în turul secund la Australian Open pe deținătorul trofeului, Rafael Nadal, a părăsit turneul de la Melbourne în faza următoare.

În turul trei, McDonald a fost învins de japonezul Yoshihito Nishioka, cap de serie 31, scor 7-6, 6-3, 6-2.

Mackenzie McDonald, ocupantul locului 65 ATP, are în viața personală o relație cu o jucătoare de tenis româno-americană, Maria Mateaș, în vârstă de 23 de ani, care a urmat studiile Universității Duke.

În 2018, ea a obținut cel mai înalt nivel în carieră, ocupând locul 284 în ierarhia WTA, în prezent aflându-se pe poziția 439.

Potrivit paginii de Instagram a Mariei, ea locuiește în prezent în Orlando, Florida, dar s-a născut în Oradea, România, pe 21 iulie 1999.

