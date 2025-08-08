Consiliul BNR a decis să mențină dobânda-cheie. Unde se situează în prezent marjele pentru credite și depozite

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 08 August 2025, ora 15:41
Consiliul BNR a decis să mențină dobânda-cheie. Unde se situează în prezent marjele pentru credite și depozite
BNR menține dobânda de politică monetară la 6,5% FOTO /bnro.ro

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis vineri, 8 august, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

„Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința de astăzi, 8 august 2025, a hotărât următoarele:

  • Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an;
  • Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an;
  • Menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, anunță BNR.

BNR precizează că monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare.

Deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse.

Următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 8 octombrie 2025.

