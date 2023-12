Cifrele care descriu situația macroeconomică a României la final de 2023 arată în primul rând incapacitatea instituțiilor guvernamentale de a estima cu un grad ridicat de acuratețe parcursul economic pe termen mediu și lung.

Creșterea PIB-ului în 2023 este estimată în luna decembrie la 2%, sub prognoza realizată de Guvern la începutul anului, deficit bugetar se situează la peste 6% din PIB în majoritatea calculelor făcute de diferite instituții și economiști în acest punct, iar datoria externă totală a României a atins pragul de 162,434 miliarde euro, reprezentând o majorare cu 18,548 miliarde euro față de valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2022, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Investițiile directe ale nerezidenților în România au înregistrat scăderi de peste 35% în perioada ianuarie - octombrie 2023, față de aceeași perioadă a anului precedent, iar în ceea ce privește rata inflației la final de 2023, UE se așteaptă ca România să încheie anul cu o rată anuală a inflației de 9,8%, urmată de o scădere la 5,9% în 2024 și 3,4% în 2025. Datele conturează o perspectivă incertă, în special având în vedere faptul că Bugetul de stat pentru 2024 tocmai a fost votat, iar Consiliul Fiscal și-a exprimat rezerve în legătură cu includerea în proiecția bugetară a unor venituri ipotetice de 19 miliarde de lei, provenite din îmbunătățirea eficienței colectării/digitalizarea ANAF, cuantum aflat dramatic sub media încasărilor ultimilor doi ani.

PIB sub așteptări în 2023, deficit bugetar ridicat și colectare insuficientă

În raportul România - Zona Euro MONITOR nr. 14/2023 publicat în decembrie, sub coordonarea academicianului Daniel Dăianu, este evidențiată o încetinire a economiei în a doua parte a anului, proiectând o creștere a PIB-ului de aproximativ 2%, cifră sub așteptările inițiale: „Şi 2023 a fost un an economic tare complicat pentru România. Inflaţia a mers în jos, în ton cu evoluţia în Europa, chiar dacă mai lent. Dar economia a încetinit în partea a doua a anului şi creşterea reală a PIB va fi probabil în jur de 2%, sub cea prognozată", subliniază raportul.

Un aspect cheie al raportului se concentrează asupra deficitului bugetar al României. Pentru 2023, se estimează că deficitul bugetar a rămas în jurul valorii de 6% din PIB, similar cu anul 2022, când deficitul ESA (potrivit metodologiei Uniunii Europene) a fost de 6,23%. Cifrele plasează România sub incidența procedurii de deficit excesiv în continuare, cu un deficit structural posibil la cele mai înalte cote din UE. În acest context, raportul critică ținta guvernului pentru 2023 de 4,4% din PIB ca fiind nerealistă și atrage atenția asupra necesității adoptării unor măsuri fiscal-bugetare adecvate pentru îndreptarea deficitului bugetar către 3% din PIB în următorii ani. Potrivit raportului, „Nu se poate obţine reducerea deficitelor fără dureri, fără a distribui efortul de corecţie echitabil."

Raportul mai abordează problema veniturilor fiscale scăzute și a evaziunii fiscale, o problemă endemică în România, potrivit estimărilor lui Daniel Dăianu. Este pus un accent puternic pe necesitatea unei ajustări pe partea de venituri, având în vedere nivelul extrem de scăzut al veniturilor fiscale (circa 27% din PIB, comparativ cu media UE de peste 40%) și un decalaj costisitor în colectarea de TVA comparativ cu media UE.

În ceea ce privește cheltuielile publice, raportul atenționează asupra riscului reducerii excesive a acestora într-o țară unde nivelul lor este deja cel mai scăzut din Uniune, subliniind că „nu poţi tăia cheltuielile publice cu satârul într-o ţară în care acestea sunt la cel mai jos nivel din Uniune, în care cetăţenii sunt privaţi de bunuri publice şi servicii în cantitatea necesară."

Reforma fiscalității și a pieței muncii este, de asemenea, un punct de interes în raport, care indică o piață a muncii distorsionată și o participare scăzută pe piața muncii în UE. Se menționează că „foarte multe persoane lucrează în economie informală, peste 1,5 milioane sunt plătite cu salariul minim, mulţi cetăţeni nu contribuie la sistemul de asigurări."

Pe lângă provocările interne, raportul recunoaște importanța vitală a fondurilor europene pentru reforme și finanțarea proiectelor importante. Aceste fonduri sunt văzute ca un mijloc de atenuare a efectelor contractante ale corecției deficitului bugetar și ca o modalitate de a reduce deficitul de cont curent, care în 2023 se situează probabil în jur de 7% din PIB.

Cu ce datorii va încheia România anul 2023

Datoria externă totală a României a atins pragul de 162,434 miliarde euro, reprezentând o majorare cu 18,548 miliarde euro față de 143,886 miliarde euro, valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2022, conform datelor publicate în decembrie de Banca Națională a României (BNR).

Din perspectiva structurii acestei datorii, datoria pe termen lung a ajuns la 115,627 miliarde euro la data de 31 octombrie 2023, constituind 71,2% din totalul datoriei externe. Aceasta reprezintă o creștere de 17,2% față de sfârșitul anului precedent. În schimb, datoria pe termen scurt a României s-a ridicat la 46,807 miliarde euro (28,8% din totalul datoriei externe) la sfârșitul lunii octombrie 2023, marcând o creștere de 3,4% comparativ cu 31 decembrie 2022.

Ca o veste bună în tabloul macroeconomic al României pentru acest an, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2023 a fost de 99,1%, în creștere față de 82,4% la 31 decembrie 2022.

În privința balanței de plăți, totuși, contul curent al României a înregistrat un deficit de 18,34 miliarde euro în primele zece luni ale anului 2023, o scădere față de deficitul de 22,971 miliarde euro înregistrat în perioada similară a anului 2022. BNR a indicat un deficit mai mic cu 3,476 miliarde euro în balanța bunurilor și un excedent mai mare cu 1,160 miliarde euro în balanța serviciilor. Balanța veniturilor primare a consemnat de asemenea o îmbunătățire, cu un deficit mai mic cu 61 milioane euro, în timp ce balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 66 milioane euro.

Raportul pe decembrie al BNR a arătat și că investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 6,148 miliarde euro în perioada ianuarie - octombrie 2023, o sumă inferioară celor 9,529 miliarde euro înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent. Dintre acestea, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit net estimat, au constituit 6,078 miliarde euro, în timp ce creditele intragrup au atins valoarea netă de 70 milioane euro.

Cum evaluează Comisia Europeană evoluția macroeconomică a României în 2023

Prognoza de toamnă a Comisiei Europene indică o încetinire a creșterii economice a României până la 2,2% în 2023, afectată de inflația crescută care restrânge puterea de cumpărare, de condițiile mai stricte de creditare și de o cerere redusă pentru produse pe piețele internaționale, potrivit Europa Liberă România.

Estimarea reprezintă o corecție față de prognoza inițială de la începutul anului 2023, când se anticipa o creștere economică de 2,5% pentru România. Totuși, specialiștii Comisiei Europene prognozează că economia României își va reveni în anii 2024 și 2025, stimulată de creșterea investițiilor și a consumului intern.

Comisia a estimat un deficit bugetar de 6,3% din PIB pentru România în 2023, cu o tendință de scădere până la 5,3% în 2024 și 5,1% în 2025, datorită implementării măsurilor fiscale începând cu 1 ianuarie 2024. Aceste măsuri includ majorarea impozitelor pe societăți, reducerea regimurilor fiscale preferențiale pentru construcții și agricultură, precum și eliminarea cotelor reduse de TVA pentru anumite bunuri și servicii.

În ultima variantă a raportului menit să evalueze economia țării, realizat în luna noiembrie, Comisia Europeană și-a exprimat așteptările legate de o creștere a salariilor în sectorul public și privat la finalul anului, cu o continuare a acestei tendințe în 2024. În ceea ce privește inflația, se anticipează o scădere graduală în următorii doi ani. UE se așteaptă ca România să încheie anul cu o rată anuală a inflației de 9,8%, urmată de o scădere la 5,9% în 2024 și 3,4% în 2025.

La nivelul Uniunii Europene și zonei euro, prognoza de toamnă prevede o creștere a PIB-ului de 0,6% în 2023, cu 0,2 puncte procentuale sub estimările anterioare. Pentru anul 2024, se estimează o îmbunătățire a PIB-ului UE la 1,3% și a celui din zona euro la 1,2%, cu o revizuire descendentă față de prognoza anterioară. În 2025, în contextul diminuării inflației și al relaxării politicii monetare, se așteaptă o consolidare a creșterii la 1,7% pentru UE și 1,6% pentru zona euro.

Cum va arăta economia în 2024. Raportul pe decembrie al Consiliului Fiscal

După examinarea primului set de documente trimis de Guvern în 9 decembrie cu privire la bugetul de stat pentru anul 2024 şi la proiecţiile bugetare pentru perioada 2025-2027, Consiliul Fiscal consideră că este foarte posibil ca deficitul bugetar pe anul viitor să depăşească semnificativ deficitul pentru 2023, existând riscuri majore cu privire la procesul de consolidare bugetară, se arată în opinia preliminară publicată pe 19 decembrie de către instituţie.

Potrivit Bugetului de stat pentru 2024, se preconizează un deficit de 5% din PIB la încheierea anului 2024, echivalând cu o sumă nominală de 86,6 miliarde lei. Aceasta reprezintă o scădere față de deficitul de 5,9% proiectat de Ministerul Finanțelor pentru sfârșitul anului 2023, care însă este printre cele mai reduse și optimiste exprimări comparativ cu economiștii europeni și cei din afara sferei guvernului și BNR.

Raportul semnat de Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, comentează următoarele: „În ceea ce priveşte cadrul fiscal-bugetar proiectat pe termen mediu, consolidarea bugetară în perioada 2025-2027, aşa cum este prevăzută în documentele primite în 9 decembrie, este proiectată a se realiza exclusiv pe partea de cheltuieli, ponderea veniturilor bugetare în PIB indicând un trend descendent în perioada analizată. Această strategie ridică semne de întrebare în privinţa atingerii ţintelor de consolidare bugetară. Angajamentele din cadrul PNRR şi situaţia bugetului public din România implică, pe latura veniturilor, adoptarea unor recomandări ale Băncii Mondiale, ale altor instituţii internaţionale, ale unor analize autohtone care să conducă la sporirea veniturile fiscale, iar, pe latura cheltuielilor, adoptarea unei noi legi a salarizării unitare. Măsuri ce decurg din aceste recomandări nu se regăsesc în proiecţiile perioadei 2025-2027".

Deficitul bugetar conform normelor ESA 2010 pentru 2024 este și mai optimist, estimat la 4,9% din PIB. Diminuarea proiectată a deficitului cash în 2024 ar fi posibilă prin creșterea veniturilor bugetare cu 0,92 puncte procentuale din PIB, în timp ce cheltuielile bugetare ar scădea marginal cu 0,02 puncte procentuale din PIB. Factorii principali care influențează veniturile bugetare anticipate includ cadrul macroeconomic pentru anul viitor, măsurile de politică fiscală adoptate, eficiența sporită a colectării veniturilor/ digitalizarea ANAF și evoluția absorbției de fonduri europene.

Consiliul Fiscal a exprimat însă rezerve în legătură cu includerea veniturilor ipotetice de 19 miliarde de lei, provenite din îmbunătățirea eficienței colectării/digitalizarea ANAF, în proiecția bugetară. „Privind includerea ex-ante în proiecţia bugetară a unor venituri ipotetice de 19 miliarde de lei, provenite din ameliorarea dorită a eficienţei colectării/ digitalizarea ANAF, CF nu le poate lua în considerare în virtutea principiului prudenţei. În consecinţă, CF apreciază drept posibilă încasarea unor venituri mai mici cu circa 19 miliarde de lei, reprezentând circa 1,1% din PIB, faţă de ţintele asumate în proiectul de buget", arată raportul.

Raportul a mai insistat pe faptul că ajustarea macroeconomică şi consolidarea fiscală au nevoie de o creştere vizibilă a veniturilor fiscale, care sunt la un nivel foarte jos în raport cu nevoile României şi comparativ cu reperele UE. Mai mult, Consiliul Fiscal arată că „în evaluările pe care le face nu poate lua în considerare venituri ipotetice având drept sursă creşterea eficienţei colectării/reducerea evaziunii fiscale/digitalizarea administraţiei fiscale".

Ca o justificare a acestor estimări, Consiliul Fiscal a precizat că „ambele bugete din ultimii doi ani au inclus în proiecția veniturilor bugetare sume având drept sursă creșterea eficienței colectării în cuantum de 10,65 miliarde lei în anul 2022, respectiv, de 8,7 miliarde lei în anul 2023. Cu toate acestea, execuțiile bugetare din acești ani nu au indicat o evoluție a veniturilor care să depășească semnificativ evoluția bazelor macroeconomice relevante și care să poată fi clar atribuită unei ameliorări a eficienței colectării. Mai mult, evoluția încasărilor din anul curent relevă neîndepliniri importante ale țintelor bugetate pentru majoritatea categoriilor de venituri, fiind foarte improbabilă materializarea, chiar și parțială, a veniturilor suplimentare de 8,7 miliarde de lei incluse în construcția bugetară de la începutul anului.”

În ceea ce privește cheltuielile bugetare, acestea sunt influențate în principal de creșterea cheltuielilor cu proiectele finanțate din fonduri europene, salariile, asistența socială și alte categorii de cheltuieli, contrabalansate de reducerea subvențiilor și altor transferuri. Consiliul Fiscal anticipează că ar putea fi necesare alocări bugetare suplimentare de aproximativ 4,5 miliarde de lei pentru bunuri, servicii și asistența socială, reprezentând aproximativ 0,26% din PIB.

Consiliul Fiscal a mai adăugat că măsurile fiscale adoptate de guvern în 2023 ar putea avea un impact de aproximativ 1% din PIB în 2024, fiind necesare acțiuni suplimentare pentru a aduce deficitul bugetar la 3% din PIB în următorii ani, o cifră nerealistă când vine vorba de majoritatea estimărilor făcute pentru perioada 2024-2025, în acest moment.

