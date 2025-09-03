Macron i-a transmis lui Zelenski că țările Europei sunt "gata să ofere garanțiile de securitate" pentru Ucraina

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 21:29
145 citiri
Macron i-a transmis lui Zelenski că țările Europei sunt "gata să ofere garanțiile de securitate" pentru Ucraina
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski - FOTO X/@Maks_NAFO_FELLA, arhivă

Europenii sunt "gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată", la finalul unei lungi perioade de pregătire care "s-a încheiat", a anunțat miercuri, 3 septembrie 2025, președintele francez, Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, informează AFP.

"Europa este aici, pentru prima dată cu acest nivel de angajament și de intensitate", a declarat președintele francez în fața presei la Palatul Elysee. "Acum problema este de a cunoaște sinceritatea Rusiei și a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pacea cu SUA", a adăugat Macron cu o zi înainte de summitul "Coaliției Voinței", ai cărei membri sunt gata să furnizeze garanții și de o convorbire la telefon cu Donald Trump.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu vede deocamdată "semne" care să arate că Rusia intenționează să pună capăt invaziei asupra țării sale, lansată în 2022.

"Din nefericire, încă nu am văzut semne din partea Rusiei care să arate că ei (rușii) vor să pună capăt războiului", a declarat Zelenski la Palatul Elysee, declarându-se totodată convins că Europa și SUA vor ajuta Kievul "să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a avansa spre o soluție diplomatică".

"Coaliția Voinței" este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul "Securizarea viitorului nostru".

Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace.

Putin spune că este pregătit să-l primească pe Zelenski la Moscova, „dacă și el este pregătit”. Ce șanse există, de fapt, ca această vizită să aibă loc
Putin spune că este pregătit să-l primească pe Zelenski la Moscova, „dacă și el este pregătit”. Ce șanse există, de fapt, ca această vizită să aibă loc
Vladimir Putin l-a invitat pe liderul de la Kiev la Moscova, dacă președintele ucrainean este pregătit pentru discuții, transmit Tass și CNN. Putin a declarat la Beijing că nu a exclus...
Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu
Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți seară, că România nu are voie să tragă înspre dronele care cad pe teritoriul Ucrainei - de exemplu la nord de brațul Chilia al...
#macron, #Zelenski, #zelenski macron, #garantii de securitate, #franta ucraina, #coalitia de vointa, #marea britanie ucraina, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Haos si revolta in Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se vad si au dus la luarea unei decizii fara precedent
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vanzare o casa cu doua etaje si un teren de 250mp, in Sibiu. Pretul cerut
Adevarul.ro
Imaginea care intra in istorie: Putin, Xi si Kim Jong-un, aliniati impotriva Occidentului
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Macron i-a transmis lui Zelenski că țările Europei sunt "gata să ofere garanțiile de securitate" pentru Ucraina
  2. Doctoriță "șpăgară" reținută de polițiști, în Timiș. Lua bani pentru orice și în orice monedă. Într-un singur an a jecmănit 32 de pacienți
  3. Reacția Kievului după ce Putin l-a chemat pe Zelenski la Moscova pentru a negocia pacea
  4. Polițiștii mușcați de ploșnițe chiar în sediul Poliției Capitalei. Sunt infestate și spațiile pentru arestați, avertizează Sindicatul Europol
  5. Criminalul din Mureș, de negăsit de două luni. Arma cu care și-a ucis iubita, găsită acum două săptămâni de bunica victimei. Unde a aruncat Emil Gânj toporul cu care i-a luat viața Andei
  6. Israelul pregătește hărți cu zone din Cisiordania pe care vrea să le anexeze. Scopul "este să elimine, pentru totdeauna, un stat palestinian de pe agendă"
  7. Misterul panterei negre din Bulgaria continuă. Unde ar fi fost văzută ultima dată
  8. Ce se știe despre miliardarii Americii. Câți sunt și cum și-au făcut banii?
  9. Andrei Caramitru compară sistemul politic actual cu cel fanariot: "La centru, corupție totală. Trebuie să furi la maxim în 2-3-4 ani. Nu s-a schimbat nimic"
  10. Blocul disonanței. Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai arată slăbiciunea lui Putin, spune un fost analist CIA

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri