Macron în a doua zi a vizitei în România: ”Rusia este o putere de temut” VIDEO

În a doua sa zi de vizită în România, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, la baza militară NATO din Constanța, că Rusia este o putere de temut și că nu se dorește un război cu acest stat.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, 15 iunie, la baza Mihail Kogălniceanu, că ”Rusia este o putere de temut şi noi nu dorim să avem un război cu poporul rus. Pentru ca Ucraina să câştige şi focul să înceteze, preşedintele ucrainean va trebui să negocieze cu Rusia, a precizat el, arătând că puterile europene vor fi prezente la această masă aducând garanţii de securitate şi elemente ce ţin de resortul lor.

Vom continua să susţinem Ucraina, pentru a o ajuta să se apere, să se lupte, pe plan economic şi financiar, pe plan umanitar şi vom continua să primim pe pământ european aceşti refugiaţi care fug din calea războiului”, a mai spus preşedintele Franţei.

Despre afirmaţia că Rusia nu trebuie umilită, făcută de preşedintele francez, preşedintele Emmanuel Macron a afirmat că ”în faţa războiului decis de Rusia împotriva Ucrainei şi a poporului ucrainean, poziţia Franţei şi a Europei este clară din prima zi”.

”Mai întâi să facem totul pentru a împiedica acest război şi am acţionat în acest sens, şi apoi să sancţionăm în mod unitar Rusia şi am acţionat încă din prima zi, pe care am desemnat-o încă din prima zi ca reponsabilă pentru acest război şi pentru această greşeală politică, morală şi istorică”, a mai afirmat Macron.

Preşedintele Franţei a arătat că au ştiut, sub preşedinţia franceză, să menţină unitatea europenilor şi să decidă cât mai repede primul pachet de sancţiuni.

”Încă de la începutul conflictului am luate şase serii de sancţiuni, până la ultima, care sancţionează aproape în întregime aprovizionarea cu petrol rusesc.

Aceasta este poziţia Franţei, fără niciun fel de complezenţă şi fără niciun fel de compromis, dar dorim să construim şi pacea, ceea ce înseamnă că la un moment dat focul trebuie să înceteze şi discuţiile să se reia”, a spus Emmanuel Macron.

El a precizat că a reafirmat că ”europenii împărtăţesc acelaşi continent, şi geografia este încăpăţânată”.

”Rusia va rămâne acolo unde a fost şi ieri şi va fi şi mâine. Rusia este o putere de temut şi noi nu dorim să avem un război cu poporul rus şi că dorim să îl nimicim mâine, cum s-a spus în unele ocazii, de către alţii.

Noi nu am spus acest lucru dar, pentru ca Ucaina să câştige şi focul să înceteze, trebuie să negociem. Preşedintele ucrainean va trebui să negocieze cu Rusia şi noi, europenii, vom fi şi noi prezenţi la această masă aducând garanţii de securitate şi elemente ce ţin de resortul nostru.

Aceasta este realitatea, va trebui să se întâmple la un moment dat şi niciun discurs excesiv nu trebuie să ne umbrească viitorul”, a mai spus Macron.

El a mai precizat:

”Sancționăm Rusia, dar să fim lucizi, noi nu ne lansăm într-un război, nu suntem într-un război cu Rusia. Sunt frapat să văd că este o escaladare verbală”.

Despre colaborarea cu România, liderul francez a amintit:

”Avem un parteneriat strategic solid. (...)

România nu este pentru Franţa o ţară ca oricare alta. Alianţa dintre ţările noastre se bazează pe o prietenie de două secole. Am evocat acest lucru împreună şi de mai multe ori. În faţa unor crize grave care ameninţau securitatea sa, România a putut să conteze pe fraternitatea Franţei.

Sunt mândru că astăzi continuăm această tradiţie istorică. Pentru a merge încă şi mai departe, dorim să mai avansăm în continuare pe plan bilateral, lucrăm la cererea autorităţilor române la un plan ambiţios de susţinere a Forţelor Navale Române. Miniştrii de resort au putut să discute şi să stabilească un document-cadru şi pe plan politic şi militar dorim să consolidăm acest document-cadru şi această cooperare", a mai spus preşedintele francez, citat de Agerpres.

Macron a precizat că Franța și România au o viziune comună în privința războiului din Ucraina.

În vremurile în care trăim, era important pentru mine să vin să subliniez prietenia și sprijinul meu pentru România. Vom continua să susținem împreună Ucraina, să ajutăm Moldova, să acționăm pentru a ne asigura independența energetică și să construim o apărare comună. pic.twitter.com/nBUwsJo1ua — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 15, 2022

