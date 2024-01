Emmanuel Macron, invitat de onoare la o paradă militară în New Delhi. Scopurile strategice ale vizitei în India VIDEO

Emmanuel Macron, președintele Franței, care se află într-o vizită de stat de două zile în India, a asistat vineri, 26 ianuarie, în a doua zi a vizitei, la o paradă militară, la New Delhi, cu ocazia marcării a 75 de ani de la înfiinţarea Republicii, relatează AFP.

Președintele Franței a asistat vineri la o adevărată demonstraţie de forţă a armatei indiene, la o paradă militară colorată, în capitala indiană, cu tancuri, avioane de vânătoare, lansatoare de rachetă şi regimente în ţinută de gală.

Preşedintele francez a fost invitatul de onoare al premierului Narendra Modi, cel mai puternic om din India, la sărbătorirea Constituţiei indiene, care a intrat în vigoare la 26 ianuarie 1950, la doi ani după proclamarea independenţei.

My dear friend @NarendraModi,

Indian people,

My warmest wishes on your Republic Day. Happy and proud to be with you.

Let’s celebrate! pic.twitter.com/e5kg1PEc0p