Preşedintele francez Emmanuel Macron a propus marţi, la Ierusalim, "crearea unei coaliţii internaţionale" împotriva Hamas, exprimându-şi totodată speranţa într-o "relansare decisivă" a procesului de pace cu palestinienii, relatează AFP.

"Franţa este pregătită ca membrii coaliţiei internaţionale împotriva Daesh (Stat Islamic, SI), în cadrul căreia suntem angajaţi pentru operaţiunea noastră în Irak şi Siria, să poată lupta şi împotriva Hamas", a declarat Macron, la sfârşitul unei întrevederi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

"Le propun partenerilor noştri internaţionali să putem pune bazele unei coaliţii regionale şi internaţionale pentru a lupta împotriva grupărilor teroriste care ne ameninţă pe toţi", a insistat el.

"Este în interesul Israelului şi al securităţii sale, precum şi al mai multor vecini ai săi ameninţaţi de aceleaşi grupuri sau de grupuri vecine. Lupta trebuie să fie nemiloasă, dar nu lipsită de reguli, pentru că suntem democraţii care luptă împotriva teroriştilor, democraţii care respectă, prin urmare, legile războiului şi asigură accesul ajutorului umanitar'' pentru locuitorii din Gaza, a adăugat el.

În condiţiile în care situaţia este foarte tensionată la graniţa cu Libanul, Macron a cerut, de asemenea, "grupării Hezbollah, regimului iranian, houthi din Yemen să nu îşi asume riscul nesăbuit de a deschide noi fronturi" de luptă.

‘We will fight against this terror together, the way we fought against ISIS’

French President Emmanuel Macron said in a joint press conference with Israeli PM Benjamin Netanyahu pic.twitter.com/VtseCQ6TFy