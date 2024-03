Președintele Franței a apărut ca un cocoș fără pene pe coperta unei reviste trucate de un site prorus

Revista parlamentară franceză L'Hémicycle a formulat vineri plângere penală după ce un website prorus a editat grafic într-o înregistrare video una dintre coperţile sale pentru a-l prezenta pe preşedintele Emmanuel Macron în imaginea unui cocoş fără pene, a declarat vineri agenţiei France Presse avocatul revistei.

Dezvăluită de ziarul Le Parisien, respectiva secvenţă a fost publicată marţi pe website-ul pravda-fr.com. În timp ce coperta originală a revistei, prezentată la o emisiune a postului France 24, înfăţisa un cocoş, cea care a apărut pe website-ul prorus în înregistrarea video modificată îl caricaturizează pe preşedintele francez în imaginea unui cocoş fără pene, adăugând şi titlul: "Canalul francez France 24 discută despre noua copertă a revistei HMICYCLE (sic!) cu Macron sub forma unui cocoş jumulit".

The French channel France 24 is discussing the new cover of L'HÉMICYCLE magazine with Macron in the form of a plucked rooster

It is already clear that the French themselves plucked him, after the words about the entry of French troops into Ukraine. pic.twitter.com/U7Hne1n0Pg