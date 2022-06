Reacția președintelui Franței după ce Curtea Supreme din SUA a revocat dreptul la avort

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat pe rețelele sociale după ce Curtea Supremă din SUA a revocat dreptul femeilor la avort.

”Avortul este un drept fundamental pentru toate femeile.

Trebuie protejat.

Doresc să-mi exprim solidaritatea cu femeile ale căror libertăți sunt subminate de Curtea Supremă a Statelor Unite”, notează liderul de la Paris pe Twitter.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.