Zelenski pentru a doua oară la Paris în acest an, unde va discuta cu Macron despre ”nevoile urgente ale Ucrainei, la nivel militar și umanitar”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi omologul său francez Emmanuel Macron vor aborda duminică, în cadrul unei dineu la Palatul Elysée, "sprijinul" Franţei "ca răspuns la nevoile urgente ale Ucrainei, la nivel militar şi umanitar", a anunţat Elysée într-un comunicat, relatează AFP.

Emmanuel Macron "va reafirma sprijinul neclintit al Franţei şi al Europei pentru a restabili Ucraina în drepturile sale legitime şi pentru a-şi apăra interesele fundamentale", a precizat palatul prezidenţial.

Duminică dimineaţa, Volodimir Zelenski a fost primit de cancelarul german Olaf Scholz cu onoruri militare.

Guvernul german a anunţat sâmbătă un ajutor militar în valoare de 2,7 miliarde de euro pentru Ucraina, cel mai mare de până acum, şi a promis sprijin suplimentar pentru Kiev cât timp va fi necesar.

Paris. With each visit, Ukraine's defense and offensive capabilities are expanding. The ties with Europe are getting stronger, and the pressure on Russia is growing. I will have a meeting with my friend Emanuel and we will talk through the most important points of bilateral…