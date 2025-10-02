Nicușor Dan și mai mulți lideri ai coaliției sunt comparați cu pinguinii din Madagascar. "M-a durut această ironie", susține ministrul Dragoș Pîslaru

O fotografie în care apar, în prim plan, președintele Nicușor Dan și câțiva politicieni ai coaliției de guvernare a fost utilizată aparent pentru a-i ironiza pe aceștia, fiind atașată unei imagini din filmul de animație "Pinguinii din Madagascar".

În fotografia reală, Nicușor Dan apare alături de Dominic Fritz, iar președintele USR, fiind mai înalt, pare să-l pună în umbră pe președintele României. În imagine apare și ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, care și el este mai înalt decât președintele României.

Dragoș Pîslaru susține că această fotografie, asociată cu o imagine din filmul de desene animate, a fost difuzată, ca o ironie, de unul dintre partidele de opoziție.

"Epuizând argumentele despre politici publice, cei de la acel partid politic care tot propagă narativele Kremlinului s-au gândit să ne atace într-un mod neverosimil, comparându-ne cu pinguinii din Madagascar, unele dintre cele mai îndrăgite personaje din desenele pentru copii.

Asta spune multe despre nivelul unde se situează.

Oricum, m-a durut această ironie atât de fină și complexă. 🐧

Smile and wave, boys. Just smile and wave", a scris Dragoș Pîslaru, într-un mesaj postat pe Facebook.

Ministrul a primit însă câteva mesaje de consolare, unul dintre mesaje subliniind faptul că pinguinii din filmul de animație erau foarte deștepți:

"În filmele din seria Madagascar pinguinii întotdeauna găsesc o soluție să rezolve situația"

