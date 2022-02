Mădălin Ionescu a ajuns în stare gravă la Spitalul Matei Balș din cauza Covid - 19. "Sunt vânăt"

Madălin Ionescu trece prin momente dificile după ce a fost infectat cu noua tulpină Omicron.

Realizatorul tv a ajuns în stare gravă la spitalul Matei Balș, unde s-a luptat zile întregi cu virusul.

Mădălin Ionescu s-a vaccinat cu două doze și a anunțat printr-un video pe Facebook totul despre infectarea cu Covid.

"N-am mai postat nimic de trei săptămâni pentru că m-am infectat cu celebrul Omicron. Nu am mai răcit de 25 de ani, așa că m-a șocat destul de tare după ce familia mea s-a infectat cu Covid.

Am început să am și eu simptome. Boala a debutat furtunos, în urmă cu 20 de zile. În prima noapte am făcut aproape 39 de grade temperatură. Am luat antibiotic, antiviral și antitermice și starea s-a ameliorat cu excepția unui hârșâit ușor, care mi s-a părut o reacție alergică la un medicament ", a spus Mădălin Ionescu pe Facebook.

Realizatorul tv a trecut apoi prin clipe grele.

"În a opta zi m-am trezit din nou cu temperatură, mi-au revenit simptomele sub o amenințare destul de gravă. Temperatura am controlat-o la 38, am făcut perfuzii, sunt vânat încă. Trei zile am avut din nou febră ca-n perioada Delta.

În a 11-a zi am ajuns la spital la Matei Balș! Mi-au făcut investigații și așa am aflat că am pneumonie! Plămânii erau afectați în proporție de 15 la sută.

Am urmat un tratament nou, cu un antibiotic special. Am slăbit 5 kg și am mai luat un virus sau o bacterie de la Petra, care a dus la inflamarea gâtului. Nu sunt refăcut", a mai spus Mădălin Ionescu pe Facebook.

