Mădălin Ionescu, de urgență la spital după ce a contractat un virus periculos: „Aveți mare grijă”

Mădălin Ionescu a anunțat pe social media că trece printr-o perioadă grea, aflându-se în spital. Medicii l-au trecut direct pe antibiotice.

Mădălin Ionescu, la spital cu pneumonie

„Aveți mare grijă! Eu am pățit-o. În doar patru zile de la debutul simptomelor a trebuit să mă duc la spital! Fiți atenți”, a scris Mădălin Ionescu în postarea în care anunță că a făcut pneumonie.

Prezentatorul Antena Stars a contractat un virus din cauza căruia a făcut o formă de pneumonie care se poate trata doar cu antibiotice. Mădălin Ionescu a spus pe Facebook că a ajuns la Matei Balș, iar medicii de acolo i-au dat un tratament pe o perioadă mai lungă.

Prezentatorul TV a declarat că nici în perioada COVID nu a avut aceleași simptome grave, iar virusul pe care l-a contractat acum i-a slăbit organismul, ajungând la complicații respiratorii.

„Prieteni, din păcate, timp de câteva zile nu voi putea prezenta emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, din motive obiective. În doar patru zile de la debutul simptomelor, adică de vineri până aseară, am ajuns să fac pneumonie.

Nu e o formă gravă de pneumonie. Cu toate astea, ținând cont de cum am trăit în Covid, am avut un grad de afectare destul de mare prima oară când am făcut Covid, nu mă simt foarte confortabil și sper ca antibioticul pe care mi l-au recomandat medicii de la Matei Balș să fie eficient. Aveți mare grijă, purtați mască”, a explicat Mădălin Ionescu într-un filmuleț pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook.

