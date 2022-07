DNA: Noi acuzatii pentru Madalin Voicu si Nicolae Paun - spalare de bani si deturnare de fonduri UE

Procurorii DNA au extins ancheta penala pe numele deputatilor Madalin Voicu (PSD) si Nicolae Paun (Partida Romilor), acuzati, printre altele, de deturnare a fondurilor europene.

Astfel, Madalin Voicu este acuzat de savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, iar Nicolae Paun de schimbarea cu incalcarea legii a destinatiei fondurilor europene, deturnare de fonduri, fals in inscrisuri private si spalarea banilor, se arata intr-un comunicat remis vineri Ziare.com.

Celor doi li se adauga alte trei persoane, dintre care doua de la Asociatia Partida Romilor Pro Europa.

"In contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2012, inculpatul Voicu Madalin Stefan, folosindu-se de calitatea de presedinte de onoare al Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, a solicitat si a obtinut, in numerar, de la reprezentantii acesteia, suma de 100.000 lei.

Aceasta suma de bani a fost folosita de inculpat in campania electorala din anul 2012, in care a candidat din partea unui partid politic pentru obtinerea calitatii de deputat (PSD - n.red.) ", se arata in comunicatul DNA.

Ads

De asemenea, procurorii spun ca "reprezentantii Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, folosindu-se de un numar de 17 contracte de imprumut incheiate in mod fictiv in lunile octombrie 2012 si mai 2013, au retras din conturile acesteia suma de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente".

De asemenea, in ianuarie si februarie 2016, "in contextul existentei prezentului dosar", doua dintre inculpate au incheiat doua contracte de asistenta juridica in valoare totala de 96.000 euro in numele Asociatiei Partida Romilor Pro Europa, fara a avea acordul Consiliului Director.

"In aceeasi perioada, in baza celor doua contracte, din conturile Asociatiei Partida Romilor au fost efectuate doua plati in cuantum de 297.144,6 lei", mai arata procurorii DNA.

Procurorii au pus sechestru asigurator pe bunurile imobile aflate in proprietatea societatii SC Niky Scorpion Alcom S.R.L., pana la concurenta sumei de 30.470.708,72 lei.

Ads

Stenograme in cazul Nicolae Paun-Madalin Voicu: "Ciori nesimtite" si "cutite in gat la procurori"

Madalin Voicu si sotia sa, Carmen Olteanu, de asemenea inculpata in dosar, s-au prezentat vineri dimineata la DNA (foto) pentru proceduri privind sechestrul pe avere.

Deputatul PSD a mers la DNA si in data de 1 martie, cand a fost anuntat ca i s-a pus sub sechestru o parte din avere cu scopul acoperirii prejudiciului de 400.000 de lei din dosarul "Partida Romilor", in care Voicu este acuzat de trafic de influenta, fals in declaratii si spalare a banilor.

DNA pune sechestru pe averea lui Madalin Voicu si Nicolae Paun - Unul are milioane de euro blocate

Madalin Voicu este cercetat in libertate in acest dosar, dupa ce Camera Deputatilor a respins prin vot retinerea si arestarea lui.

Ads

Ambasada SUA a reactionat dupa votul in cazul lui Madalin Voicu si Nicolae Paun

In acelasi dosar, deputatul Nicolae Paun a fost pus sub acuzare si arestat preventiv in 27 februarie, fiind eliberat in 27 aprilie, cand Inalta Curte a decis cercetarea lui sub control judiciar.

Nicolae Paun, incarcerat: Eu, tigan din Ferentari, m-am prezentat la arest. Madalin Voicu sta acasa

Acuzatiile din dosar au legatura cu derularea a doua proiecte finantate cu bani europeni de Asociatia Partida Romilor: "Antreprenoriatul social, o sansa pentru comunitatile de romi" si "Acces pe piata muncii - O sansa pentru tine", ambele in perioada 2010 - 2013.

Procurorii spun ca obiectivele proiectului nu au fost indeplinite, 77% din bani fiind folositi pentru plata salariilor, iar cursurile organizate pentru persoanele defavorizate fiind fictive.

Mai mult, procurorii spun ca, in perioada 2011-2015, Paun i-a platit lunar lui Madalin Voicu sume fixe in cuantum total de 217.300 lei si a asigurat un salariu sotiei acestuia, cercetata in cauza, fara nicio contraprestatie, la schimb Voicu urmand sa intervina pe langa fostul ministru al Finantelor Eugen Teodorovici pentru promovarea unei legi.

Ads