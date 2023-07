Românca Mădălina Ghenea, 35 de ani, actriță și model, formează un cuplu cu jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov (32 de ani).

Cei doi și-au oficializat recent relația și sunt de nedespărțit, Mădălina Ghenea deplasându-se la Roland-Garros și la Wimbledon pentru a-și încuraja iubitul.

Legătura lor continuă și dincolo de turneele la care bulgarul participă, astfel că Mădălina a apărut zilele trecute la un eveniment din Italia, lansarea ultimului film, însoțită de iubitul ei.

De asemenea, pe rețelele sociale au apărut imagini fierbinți din vacanța romantică pe care și-o petrec împreună.

Having a great time in Italy: Grigor Dimitrov and his girlfriend Madalina Ghenea ❤️❤️ pic.twitter.com/uZGkwUUKiM