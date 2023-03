Actriță și fotomodel în Italia, acolo unde locuiește, românca Mădălina Ghenea a oferit un interviu presei din Cizmă în care a vorbit despre neplăcerile cu care s-a confruntat în ultimii ani.

„Viața mi-a oferit șansa de a descoperi cinematografia și pasiunea mea pentru ea și astfel am avut ocazia să lucrez cu mulți profesioniști din industrie. Evident, asta a însemnat că am căpătat multă notorietate și oamenii au ajuns să mă cunoască din ce în ce mai mult”, a spus Mădălina Ghenea, conform oggi.it.

„Din păcate, în ultimii șase ani, am fost victima hărțuirii. Profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană. Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul”, a completat românca.

„La început am acceptat, nu am făcut nimic. Am crezut că este un efect secundar al meseriei mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru”, a mai spus Mădălina Ghenea.

