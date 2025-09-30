Mădălina Ghenea, dezvăluiri sincere despre relațiile cu bărbați celebri și momentele dificile: „Am trecut printr-o despărțire îngrozitoare”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 10:45
1003 citiri
Mădălina Ghenea, dezvăluiri sincere despre relațiile cu bărbați celebri și momentele dificile: „Am trecut printr-o despărțire îngrozitoare”
Mădălina Ghenea FOTO: Captură Instagram/Ghenea

Mădălina Ghenea, actriță și model de renume internațional, și-a construit o carieră impresionantă în Italia, unde a jucat în numeroase producții și a colaborat cu branduri de top. La 38 de ani, ea este considerată una dintre cele mai talentate artiste din peninsulă, dar și printre cele mai frumoase femei. Deși își păstrează viața personală discretă, actrița a dezvăluit recent câteva momente dificile prin care a trecut.

De-a lungul timpului, Mădălina Ghenea a avut relații foarte mediatizate cu personalități precum actorul Gerard Butler, designerul Philipp Plein și jucătorul de tenis Grigor Dimitrov. Din relația cu Matei Stratan s-a născut fiica ei, Charlotte, acum în vârstă de 8 ani, care locuiește alături de ea în Italia.

Actrița a recunoscut recent că ideea căsătoriei o sperie profund și că se simte foarte confortabil în propria companie, fiind adesea dezamăgită de foștii parteneri.

„Am primit atât de multe cereri în căsătorie... E interesant pentru că eu tot spun nu. De fiecare dată când cineva îmi spune că se căsătorește, le transmit condoleanțe. Știu că e oribil, dar căsătoria mă sperie foarte tare. N-am fost niciodată căsătorită și nici nu știu dacă voi fi, dar mă sperie foarte tare. De fapt, iubesc să fiu singură. De fiecare dată când intru într-o relație, sunt atât de dezamăgită și încep să mă iubesc pe mine din ce în ce mai mult, după ce realizez că oamenii pot fi atât de răi. Nu, mulțumesc! O am pe fiica mea, am munca mea, nu am nevoie de nimic de la nimeni, fără drame și fără traume, sunt bine”, a declarat ea, potrivit Viva.

Actrița a povestit și despre o despărțire extrem de dificilă, fără a dezvălui identitatea fostului partener: „Am trecut printr-o despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă. Nu mai am încredere în nimeni, nu după această ultimă experiență. A fost traumatizantă. N-am trecut niciodată prin atâtea minciuni în toată viața mea. Am încredere numai în mine. Cred că am nevoie de mult timp pentru a-mi reclădi încrederea”.

Cum se menține în formă

Într-o sesiune de întrebări pe Instagram, Mădălina Ghenea a explicat cum reușește să-și mențină silueta și a dezvăluit boala de care suferă.

„Când vreau să slăbesc, practic sunt mereu la un fel de dietă, pentru că am boala celiacă, așa că nu pot mânca pizza, paste, pâine, dulciuri, prăjituri. Orice mâncare prăjită, dar nu pentru că sunt la dietă și încerc să slăbesc, ci pentru că mă simt foarte, foarte, foarte extrem de bolnavă, mai ales în ultima vreme. Așa că s-ar putea să fac asta, dar știu că mă voi simți rău, așa că, știi, uneori sunt o ființă umană, așa că am chef să mănânc o pizza, dar apoi nu mă voi simți bine câteva ore. Așa că mă concentrez pe cele șase ore de după masă și apoi pe cele cinci minute din timpul mesei, dacă asta are vreun sens.”

Într-un alt interviu, actrița și-a exprimat recunoștința pentru cariera ei: „Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Ramona Bădescu dezvăluie cum se menține în formă la 56 de ani: rutina zilnică și „al doilea secret mai delicat”
Ramona Bădescu dezvăluie cum se menține în formă la 56 de ani: rutina zilnică și „al doilea secret mai delicat”
La 56 de ani, Ramona Bădescu continuă să impresioneze prin forma sa fizică, iar admiratorii curioși au dorit să afle cum reușește să rămână atât de impecabilă. Vedeta a împărtășit...
Nicole Kidman și Keith Urban pun capăt relației de aproape 20 de ani
Nicole Kidman și Keith Urban pun capăt relației de aproape 20 de ani
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după aproape 20 de ani împreună, a declarat o sursă pentru BBC. Cuplul are doi copii, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, şi Faith Margaret,...
#Madalina Ghenea, #Madalina Ghenea relatii, #stiri vedete , #stiri Madalina Ghenea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA
a1.ro
Ce diferenta de varsta exista intre Roxana Nemes si sotul ei, Calin Hagima. Artista a nascut
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ramona Bădescu dezvăluie cum se menține în formă la 56 de ani: rutina zilnică și „al doilea secret mai delicat”
  2. Top 10 cele mai faimoase plaje din Ibiza pe care să le vizitezi
  3. Nicole Kidman și Keith Urban pun capăt relației de aproape 20 de ani
  4. Mădălina Ghenea, dezvăluiri sincere despre relațiile cu bărbați celebri și momentele dificile: „Am trecut printr-o despărțire îngrozitoare”
  5. Horoscop zilnic. Marți, 30 septembrie. Zodia care primește o informație interesantă
  6. Bancul zilei: Ce este pentru Ion mai important într-o relație
  7. Confort modern: cum îți simplifică viața un uscător de rufe
  8. Rolul farmaciilor moderne în comunitate, tot mai important și complex
  9. Un mecanic a dezvăluit trucul pentru ștergătoarele de parbriz „pe care îl va urma toată viața”
  10. Motivul pentru care „Angelina Jolie de România” nu mai are curaj să iasă din casă: „Am depus plângere la Poliție”