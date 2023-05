Mădălina Ghenea, 35 de ani, actriță și model, s-a deplasat la Madrid pentru a susține un jucător de tenis faimos la competiția ATP aflată în plină desfășurare.

Mădălina Ghenea a urmărit meciul dintre Carlos Alcaraz și Grigor Dimitrov din loja bulgarului. Bineînțeles că deja se speculează privind o posibilă idilă între Mădălina și jucătorul de tenis care a avut în trecut relații cu Serena Williams și cu Maria Șarapova.

Inclusiv presa din Bulgaria a preluat subiectul, întrebându-se dacă românca este noua parteneră a lui ”Grișo”, așa cum e alintat Dimitrov în țara vecină.

”Camerele au surprins o frumusețe uluitoare în loja lui Grisho. Ulterior, a devenit clar că este vorba despre actrița și modelul român Mădălina Ghenea, care este cunoscută și pentru relația anterioară cu Leonardo DiCaprio”, au scris bulgarii.

Romanian actress and model Mădălina Ghenea was spotted yesterday in Grigor's box during his R3 match against Alcaraz. pic.twitter.com/eQ870T6Jue