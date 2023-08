Mădălina Ghenea, actriță și model, formează un cuplu cu jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov (32 de ani), cei doi aflându-se în aceste zile peste Ocean, la seria de turnee care vor culmina cu US Open.

Pentru Mădălina Ghenea a fost ocazia perfectă pentru a-și serba a 36-a aniversare (ieri, 8 august) în compania iubitului tenismen, care, după semifinala jucată săptămâna trecută la Washington, a decis să se retragă de la turneul ATP de la Toronto, aflat în plină desfășurare, pentru a fi alături de Mădălina de ziua ei de naștere.

Aceasta a postat pe rețeaua de socializare un mesaj în care a trecut în revistă câteva lucruri care s-au întâmplat în viața ei în ultima perioadă. Modelul a participat la o gală specială, unde a primit și un premiu, mulțumindu-i iubitului ei pentru faptul că a fost alături de ea.

„Au mai rămas doar câteva ore până la ziua mea de naștere …8.8. Știu că sunt nașpa pe Instagram, dar sunt oarecum mândră de câteva lucruri mici care s-au întâmplat în ultima vreme și bineînțeles că am întârziat foarte mult să împărtășesc acest lucru cu voi. În primul rând acest premiu uimitor primit pe aceeași scenă unde inspirația mea pentru totdeauna, singura și unica Sophia Loren, a primit unul @marateale @nicolatimpone.

Deși am citit în ziare că am fost fotografiată în Maratea într-un fel de vacanță, ei bine, „vacanța” a durat doar 20 de ore în care abia am dormit, am mâncat totuși multă mâncare bună, s-au făcut o mulțime de poze cu și fără acordul nostru, am dat interviuri și am participat la ceremonia de premiere. Motivul pentru care arătăm destul de obosiți în fotografii este pentru că am călătorit 15 ore pentru a ajunge acolo și 25 pentru a pleca de acolo. Trebuie să-i mulțumesc acestei ființe umane incredibile și ridicol de frumoase @grigordimitrov pentru că a călătorit cu mine și, de asemenea, pentru că a înțeles că trebuie să sacrific mult timp de calitate împreună pentru a fi în fața unui computer cam zi și noapte în ultimele luni, dar cu rezultate bune.”, este mesajul transmis de Mădălina Ghenea.

