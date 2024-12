Mădălina Ghenea, față în față cu persoana care o urmărea și a amenințat-o cu moartea. A rămas șocată când a văzut despre cine este vorba

Mădălina Ghenea a avut ocazia să o întâlnească pe cea care a hărțuit-o ani la rând în mediul online. Mare i-a fost mirarea când a aflat că cea care o amenința cu moartea este tot româncă.

Mădălina Ghenea a fost ani la rând hărțuită de o persoană care nu doar că îi trimitea zeci de mesaje, ci o și amenința cu moartea. Actrița a stat cu frică o perioadă lungă de timp, însă a apelat la justiție. Până la urmă, Mădălinei Ghenea i s-a făcut dreptate, însă a descoperit cu stupoare că cea care o urmărea era o femeie și, pe deasupra, și româncă.

„Este o luptă care nu este doar a mea, este o luptă pe care o duc și pentru celelalte

victime. După mulți ani și multe plângeri împotriva unor persoane necunoscute, această persoană a fost identificată și este prima dată când o cunosc.

Nu știam dacă reclam o femeie sau un bărbat, și mă șochează că este o femeie. Sunt și mamă, cred că ar trebui să existe sprijin între noi, femeile. Sper ca această luptă a mea să aducă ceva bun și altora. Dacă mi se acordă despăgubiri pentru prejudiciu, le voi oferi unei organizații de caritate”, a declarat Mădălina Ghenea, potrivit Corriere della Sera.

Mădălina Ghenea, un model renumit la nivel internațional

Mădălina Ghenea este o actriță și model româncă, născută pe 8 august 1987, în Slatina. Cariera sa în modelling a început la vârsta de 14 ani, când a fost descoperită de designerul italian Gattinoni. De-a lungul timpului, a colaborat cu branduri celebre precum La Perla, Lise Charmel și New Yorker, participând la prezentări de modă în întreaga lume, inclusiv în Italia, Germania, Japonia și Franța.

Ghenea și-a făcut debutul în televiziune în 2010, când a participat la emisiunea "Ballando con le stelle" din Italia. Cariera sa de actriță a început în 2011 cu rolul din filmul italian "I soliti idioti". Printre filmele în care a jucat se numără "Dom Hemingway" (2013) și "Youth" (2015), regizat de Paolo Sorrentino.

Pe lângă cariera sa artistică, Mădălina Ghenea este și activă în domeniul umanitar. Ea a donat fonduri pentru renovarea secției de maternitate a spitalului din Slatina și s-a alăturat organizației "Artists for Peace and Justice" pentru ajutorarea victimelor din Haiti.

În viața personală, Mădălina Ghenea a avut relații cu personalități cunoscute precum Gerard Butler și Leonardo DiCaprio. Are o fiică născută în 2017, al cărei tată este Matei Stratan.

Filme remarcabile în care a jucat Ghenea

Mădălina Ghenea a jucat recent în filmul "Deep Fear" (2023). În acest thriller de supraviețuire regizat de Marcus Adams, Ghenea interpretează rolul lui Naomi, o iahtwoman experimentată care se îndreaptă spre Grenada pentru a-și întâlni iubitul, Jackson, interpretat de Ed Westwick. Călătoria ei solitară ia o întorsătură dramatică atunci când răspunde unui semnal de ajutor de la o ambarcațiune în derivă. Naomi descoperă trei supraviețuitori care se dovedesc a fi traficanți de droguri și este forțată să recupereze un transport de cocaină de pe epava scufundată. Tensiunea crește când rechini feroce sunt atrași de corpurile din epavă, iar Naomi trebuie să își folosească toate resursele pentru a supraviețui​.

Mădălina Ghenea a jucat-o și pe Sophia Loren în „House of Gucci”. Ea apare într-o scenă în care personajul său se întâlnește cu Patrizia Reggiani (Lady Gaga), fiind un moment important în filmul care prezintă povestea familiei Gucci și scandalurile sale. Ghenea a fost apreciată pentru interpretarea sa, chiar dacă rolul a fost unul mai scurt.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră. Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram.

