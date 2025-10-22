Mădălina Ghenea urmează să apară, din nou, în fața instanței în cel mai sensibil proces prin care a trecut: „Mi-a luat multă energie și liniște”

Mădălina Ghenea traversează o perioadă dificilă și extrem de importantă în viața sa. Miercuri, 22 octombrie, actrița se va prezenta în instanță pentru unul dintre cele mai sensibile procese cu care s-a confruntat până acum, în timp ce starea ei de sănătate nu este în cea mai bună formă.

Vedeta a vorbit recent pe rețelele de socializare despre situația delicată prin care trece. Pe lângă stresul provocat de proces, Mădălina se confruntă cu febră și dureri puternice în gât, dar își păstrează speranța că dreptatea va fi de partea ei.

„Ultimele săptămâni au fost incredibil de dificile. Între Milano și România m-am concentrat pe pregătirea unui proces foarte delicat, care mi-a luat multă energie și liniște sufletească. În acest moment, sunt la pat cu febră mare și o durere puternică în gât, dar am vrut să-mi iau un moment pentru a le mulțumi tuturor celor care mi-au scris fie pentru muncă, fie pur și simplu să vadă cum mă simt”, a declarat Mădălina Ghenea.

Chiar dacă tensiunea și anxietatea au fost constante, actrița este recunoscătoare pentru sprijinul primit din partea celor dragi și a decis să le mulțumească public pentru susținere.

„Mâine este o zi importantă în instanță și mă simt în același timp anxioasă și plină de speranță. În tot acest timp am avut sprijinul unei persoane extraordinare, psihoterapeuta mea, care are grijă de inima mea și mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ”, a mai spus Mădălina.

Aceasta nu este prima confruntare a vedetei în instanță. Pe 14 octombrie, actrița a câștigat un proces împotriva bărbatului care a hărțuit-o timp de șase ani, trimițând mesaje de amenințare atât către ea, cât și către familia și colaboratorii săi.

