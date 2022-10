Mădălina Ghenea s-a dezbrăcat lasciv pentru Sophia Loren: „O icoană a senzualității și frumuseții” VIDEO

Mădălina Ghenea a participat aseară la deschiderea restaurantului Sophiei Loren, eveniment care a avut loc la Milano.

Românca de 35 de ani a stat de vorbă cu artista de 88 de ani, iar a doua zi a postat pe instagram un video în care a povestit o amintire cu Sophia Loren.

„În urmă cu 11 ani eram pe platoul de filmare al primului meu film. Am început să lucrez în cinematografie aducându-i un omagiu Sophiei Loren, o icoană a senzualității și frumuseții mediteraneene, cu o scenă cult din filmul "Yesterday, Today is Tomorrow" pe care o repropun astăzi aici. Fericită că am întâlnit-o aseară, cea mai mare sursă de inspirație a mea”, a scris Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea a avut șansa de a interpreta rolul Sophiei Loren în pelicula House of Gucci, care a apărut anul trecut.

