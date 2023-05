Mădălina Ghenea, surprinsă în loja unui jucător de tenis celebru, fostul iubit al Serenei și al Șarapovei

Mădălina Ghenea, 35 de ani, actriță și model, a mers la Madrid pentru a susține un jucător de tenis faimos.

Mădălina Ghenea a urmărit meciul dintre Carlos Alcaraz și Grigor Dimitrov din loja bulgarului. Bineînțeles că deja se speculează o posibilă idilă între Mădălina și jucătorul de tenis care a avut în trecut relații cu Serena Williams și cu Maria Șarapova.

Și Mădplina Ghenea are "în palmares" foști celebri, cea mai mediatizată relație fiind cea cu Gerard Butler.

Ea a mai fost cuplată cu Zaniolo, fostul fotbalist al Romei, sau cu Leonardo di Caprio.

Romanian actress and model Mădălina Ghenea was spotted yesterday in Grigor's box during his R3 match against Alcaraz. pic.twitter.com/eQ870T6Jue