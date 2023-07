Cu iubita Mădălina Ghenea în tribune, Dimitrov i-a distrat pe fani la Wimbledon. Bulgarul e în optimi VIDEO

Tenismenul bulgar Grigor Dimitrov s-a calificat duminică în optimile de finală la turneul de Grand Slam de la Wimbledon.

Cu iubita româncă Mădălina Ghenea în tribune, Dimitrov (24 ATP) l-a învins pe americanul Frances Tiafoe (10 ATP), scor 6-2, 6-3, 6-2, meci care a început sâmbătă și a fost întrerupt.

Referitor la meciul din optimi, cu danezul Holger Rune, Dimitrov a avut o declarație amuzantă, pe placul publicului.

„El are 20 de ani, eu 32. El este tânăr, talentat și un jucător foarte periculos, dar eu la fel. Minus partea cu tinerețea”, a spus iubitul Mădălinei Ghenea.

Dimitrov on playing Holger Rune next:

“He’s 20, I’m 32. He's young, talented, and a very dangerous player, but so am I. Minus the young part” 😂😅

pic.twitter.com/kFSqbJ2fJL