Mădălina Ghenea dezvăluie motivul pentru care nu plănuiește să se căsătorească: „Nu voi găsi niciodată pe cineva care...”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:06
961 citiri
Mădălina Ghenea dezvăluie motivul pentru care nu plănuiește să se căsătorească: „Nu voi găsi niciodată pe cineva care...”
Mădălina Ghenea. FOTO: Captură Instagram/Ghenea

Mădălina Ghenea, în vârstă de 38 de ani, trăiește o perioadă liniștită în Italia, unde își crește singură fiica, Charlotte, și se bucură de libertatea pe care i-o oferă viața de femeie independentă.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii pe Instagram, modelul a vorbit deschis despre motivele pentru care nu își dorește să se căsătorească, mărturisind că a ajuns să se simtă împlinită fără un partener.

„Îmi iubesc viața de femeie singură, da. Uneori mai intru într-o relație și îmi stric libertatea, deci ca o concluzie, ce am realizat este faptul că nu voi găsi niciodată pe cineva care să mă iubească mai mult decât aș putea să mă iubesc eu însămi. Deci da, iubesc să fiu singură”, a explicat Mădălina Ghenea în mediul online.

Întrebată de fani dacă nu resimte lipsa unui partener, vedeta a spus că dragostea familiei și a prietenilor este suficientă. „Prietenii mei rămân mereu prietenii mei. Am prieteni dintotdeauna. Bărbații vin și pleacă, dar prietenii sunt întotdeauna acolo. Deci, nu mă simt singură. Am o fiică, o am pe mama, am familia. Mă am pe mine însămi”, a mai spus modelul.

Deși a avut relații cu nume sonore din showbizul internațional, precum Leonardo DiCaprio, Gerard Butler sau Jude Law, cea mai importantă parte a vieții sale rămâne rolul de mamă. Relația cu omul de afaceri Matei Stratan a adus-o pe lume pe Charlotte, fiica lor în vârstă de opt ani, pe care Mădălina o crește în Italia, împreună cu mama sa.

Matei Stratan, acuzații la adresa Mădălinei Ghenea

Fostul partener, Matei Stratan, a declarat în mai multe rânduri că își dorește să petreacă mai mult timp alături de fiica lui, însă distanța a făcut ca lucrurile să nu fie simple.

„Situația a rămas aceeași, merg în Italia să o văd. Și părinții mei la fel, mama a fost recent. Sunt de acord că poate ar trebui să fac demersuri legale, atâta timp cât nu se ajunge la o înțelegere amiabilă. Dacă altceva nu se poate face, vom ajunge și la asta. Dar sper că totul va fi bine, că în viitorul apropiat ne vom pune de acord”, declara acesta în august 2023 pentru Cancan.ro.

Cu un an mai devreme, Stratan anunțase public că ia în calcul acțiuni legale dacă Mădălina nu va permite ca Charlotte să călătorească în România. Până atunci, familia Stratan continuă să o viziteze în Italia, acolo unde fetița locuiește permanent.

Într-un interviu acordat în 2024 pentru Antena Stars, Mădălina Ghenea recunoștea că își asumă cu mândrie dublul rol de mamă și tată: „Eu sunt și mamă, și tată! Mi-am dorit-o foarte mult.”

Mădălina Ghenea a revenit pe rețelele sociale după o perioadă dificilă
Mădălina Ghenea a revenit pe rețelele sociale după o perioadă dificilă
Mădălina Ghenea a trecut recent dintr-o perioadă complicată, marcată de o răceală severă și de implicarea într-un proces juridic despre care a spus că era unul important. Vedeta a...
Adela Popescu și Radu Vâlcan, puși în dificultate de copiii lor. Prin ce situație au trecut: „Chiar spunea adevărul”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, puși în dificultate de copiii lor. Prin ce situație au trecut: „Chiar spunea adevărul”
Viața de familie a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan este plină de momente neașteptate, mai ales datorită sincerității copiilor lor. Mezinul și mijlociul nu se sfiesc să spună...
#Madalina Ghenea, #Madalina Ghenea iubit, #stiri vedete , #stiri Madalina Ghenea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile! Cristi Chivu si-a anulat conferinta de presa

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum îți dai seama dacă un aliment e ultraprocesat. Trucul simplu recomandat de un medic
  2. 3 zodii care vor avea noroc la bani pe tot parcursul lunii noiembrie
  3. Mădălina Ghenea dezvăluie motivul pentru care nu plănuiește să se căsătorească: „Nu voi găsi niciodată pe cineva care...”
  4. Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Ce a emoționat-o pe prezentatoarea emisiunii VIDEO
  5. Primăria condusă de Olguța Vasilescu plătește zeci de mii de euro pentru înscrierea în competiția internațională „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”
  6. Cum să faci un desert de toamnă cu doar 80 de calorii, potrivit și pentru diabetici
  7. Adela Popescu și Radu Vâlcan, puși în dificultate de copiii lor. Prin ce situație au trecut: „Chiar spunea adevărul”
  8. Emily Burghelea vorbește sincer despre depresia postnatală: „Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc”
  9. Orașul din România care este vizitat anual de sute de mii de turiști, majoritatea străini. Obiectivele cele mai atractive sunt bisericile
  10. Horoscop zilnic. Marți, 28 octombrie. Zodia care ar putea face o cucerire