Mădălina Ghenea dezvăluie motivul pentru care nu plănuiește să se căsătorească: „Nu voi găsi niciodată pe cineva care...”

Mădălina Ghenea, în vârstă de 38 de ani, trăiește o perioadă liniștită în Italia, unde își crește singură fiica, Charlotte, și se bucură de libertatea pe care i-o oferă viața de femeie independentă.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii pe Instagram, modelul a vorbit deschis despre motivele pentru care nu își dorește să se căsătorească, mărturisind că a ajuns să se simtă împlinită fără un partener.

„Îmi iubesc viața de femeie singură, da. Uneori mai intru într-o relație și îmi stric libertatea, deci ca o concluzie, ce am realizat este faptul că nu voi găsi niciodată pe cineva care să mă iubească mai mult decât aș putea să mă iubesc eu însămi. Deci da, iubesc să fiu singură”, a explicat Mădălina Ghenea în mediul online.

Întrebată de fani dacă nu resimte lipsa unui partener, vedeta a spus că dragostea familiei și a prietenilor este suficientă. „Prietenii mei rămân mereu prietenii mei. Am prieteni dintotdeauna. Bărbații vin și pleacă, dar prietenii sunt întotdeauna acolo. Deci, nu mă simt singură. Am o fiică, o am pe mama, am familia. Mă am pe mine însămi”, a mai spus modelul.

Deși a avut relații cu nume sonore din showbizul internațional, precum Leonardo DiCaprio, Gerard Butler sau Jude Law, cea mai importantă parte a vieții sale rămâne rolul de mamă. Relația cu omul de afaceri Matei Stratan a adus-o pe lume pe Charlotte, fiica lor în vârstă de opt ani, pe care Mădălina o crește în Italia, împreună cu mama sa.

Ads

Matei Stratan, acuzații la adresa Mădălinei Ghenea

Fostul partener, Matei Stratan, a declarat în mai multe rânduri că își dorește să petreacă mai mult timp alături de fiica lui, însă distanța a făcut ca lucrurile să nu fie simple.

„Situația a rămas aceeași, merg în Italia să o văd. Și părinții mei la fel, mama a fost recent. Sunt de acord că poate ar trebui să fac demersuri legale, atâta timp cât nu se ajunge la o înțelegere amiabilă. Dacă altceva nu se poate face, vom ajunge și la asta. Dar sper că totul va fi bine, că în viitorul apropiat ne vom pune de acord”, declara acesta în august 2023 pentru Cancan.ro.

Cu un an mai devreme, Stratan anunțase public că ia în calcul acțiuni legale dacă Mădălina nu va permite ca Charlotte să călătorească în România. Până atunci, familia Stratan continuă să o viziteze în Italia, acolo unde fetița locuiește permanent.

Într-un interviu acordat în 2024 pentru Antena Stars, Mădălina Ghenea recunoștea că își asumă cu mândrie dublul rol de mamă și tată: „Eu sunt și mamă, și tată! Mi-am dorit-o foarte mult.”

Ads