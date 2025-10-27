Mădălina Ghenea a revenit pe rețelele sociale după o perioadă dificilă

Artista româncă spune că a trăit în teroare trei ani de zile FOTO Instagram/Madalina Ghnea

Mădălina Ghenea a trecut recent dintr-o perioadă complicată, marcată de o răceală severă și de implicarea într-un proces juridic despre care a spus că era unul important. Vedeta a revenit recent în mediul online pentru a le răspunde fanilor care și-au făcut griji pentru starea ei.

În ultimele săptămâni, actrița a avut de gestionat atât emoțiile intense generate de proces, cât și problemele de sănătate care au apărut în paralel. Între drumurile între Milano și România, Mădălina s-a dedicat pregătirii unui caz delicat, care i-a solicitat multă energie și răbdare.

Când fanii au întrebat cum se simte acum, actrița a oferit un răspuns sincer și plin de căldură:

„Da, mă simt mai bine. Vreau totuși să îmi cer scuze tuturor pentru că nu am răspuns mai devreme. Dar sunt aici acum și voi începe să răspund tuturor. Îmi pare foarte rău pentru asta! Vă iubesc!”, a transmis ea pe Instagram.

Mădălina Ghenea a trecut printr-un proces juridic

Anterior, Mădălina Ghenea mărturisea pe rețelele sociale dificultățile prin care a trecut:

„Ultimele săptămâni au fost încredibil de dificile. Între Milano și România m-am concentrat pe pregătirea unui proces foarte delicat, care mi-a luat multă energie și liniște sufletească. În acest moment, sunt la pat cu febră mare și o durere puternică în gât, dar am vrut să-mi iau un moment pentru a le mulțumi tuturor celor care mi-au scris fie pentru muncă, fie pur și simplu să vadă cum mă simt.”

Chiar dacă tensiunea și anxietatea au fost constante, actrița este recunoscătoare pentru sprijinul primit din partea celor dragi și a decis să le mulțumească public pentru susținere.

„Mâine este o zi importantă în instanță și mă simt în același timp anxioasă și plină de speranță. În tot acest timp am avut sprijinul unei persoane extraordinare, psihoterapeuta mea, care are grijă de inima mea și mă ajută să rămân cu picioarele pe pământ”, a mai spus Mădălina.

