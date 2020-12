Ce lovitura. Madalina Ghenea se iubeste cu un fotbalist din nationala Italiei, mai mic ca ea cu 12 ani. El valoreaza peste 40 de milioane euro

Frumoasa romanca a pus mana pe unul dintre fotbalistii de top din nationala Italiei.Madalina Ghenea se iubeste cu Nicolo Zaniolo, jucatorul Romei, in varsta de 21 de ani, conform site-ului forzaroma.info.Fotbalistul si-ar fi parasit iubita pentru romanca, alaturi de care a inceput o poveste de dragoste.Sursa foto: Facebook / Madalina Diana GheneaChiar daca este mare cu 12 ani ca Zaniolo, Madalina Ghenea nu pune pret pe varsta. Ea s-a iubit in trecut si cu un alt fotbalist cunoscut al Italiei, Marco Borrielo.Apoi, l-a parasit si a inceput o relatie cu actorul Gerard Butler Madalina Ghenea locuieste de 18 ani in Italia, vorbeste limba la perfectie si are o fetita, din casatoria cu Matei Stratan.Nicolo Zaniolo joaca pentru AS Roma si in nationala Italiei. El valoreaza peste 40 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.Sursa foto: Facebook / Madalina Diana GheneaSursa foto: Instagram / nicolozanioloCITESTE SI: