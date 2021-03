Madalina Ghenea, fan infocat al unei echipe din Romania. "Cand eram mica umblam cu fularul lor prin casa"

Frumoasa romanca este la mare cautarea printre producatorii de filme si videoclipuri.Nascuta si crescuta in Slatina, Ghenea este fan infocat al Universitatii Craiova, inca din vremea copilariei."Tatal meu a jucat la juniorii lui Dinamo Slatina. Este un mare fan Universitatea Craiova . Eu asa am crescut, cu Universitatea Craiova, si cand eram mica umblam prin casa cu fularul echipei", a spus Madalina Ghenea pentru Corriere dello Sport, citata de Prosport Olteanca a filmat reclame cu cei mai faimosi actori de la Hollywood, dar si cu fotbalisti de renume.Unul dintre ei a fost chiar Cristiano Ronaldo "Am filmat cu el o reclama pentru un parfum si am ramas cu o impresie excelenta. Este un om de mare caracter, un familist convins. Daca a incercat sa-mi faca avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevarat profesionist", a povestit Madalina Ghenea.Romanca este divortata si are o fetita. In trecut, ea ar fi avut relatii cu Marco Borriello, Leonardo DiCaprio, Adrien Brody, Gerard Butler sau Leonardo Maria Del Vechio.CITESTE SI: