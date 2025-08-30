Sotul Madalinei Manole: Sunt urmarit si hartuit

Marti, 02 Noiembrie 2010, ora 19:13
7341 citiri
Petru Mircea - sotul regretatei artiste Madalina Manole - sustine ca este urmarit si hartuit de presa si ca socrii sai l-au injurat si amenintat la mormantul fostei sale sotii.
In timpul emisiunii Happy Hour de la ProTV, Petru Mircea a spus ca isi tine copilul departe de tot acest haos mediatic si a adaugat ca este exclus ca fiul sau sa stea la parintii Madalinei Manole.
"Copilul meu nu este in Bucuresti...
Citeste mai multe despre Petru Mircea - Sunt urmarit si hartuit pe Vedeta.ro.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, posibil candidat la USR pentru Primăria București, este de părere că metroul din București ar putea fi integrat cu STB și să intre în...
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, 29 august, la finalul ședinței Executivului, eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru multinaționale. Reacțiile au...
Ai rivnit la o femeie, care a fost iubita... Vezi tot