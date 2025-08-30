Sotul Madalinei Manole: Sunt urmarit si hartuit

Marti, 02 Noiembrie 2010, ora 19:13
7341 citiri
Petru Mircea - sotul regretatei artiste Madalina Manole - sustine ca este urmarit si hartuit de presa si ca socrii sai l-au injurat si amenintat la mormantul fostei sale sotii.

In timpul emisiunii Happy Hour de la ProTV, Petru Mircea a spus ca isi tine copilul departe de tot acest haos mediatic si a adaugat ca este exclus ca fiul sau sa stea la parintii Madalinei Manole.

"Copilul meu nu este in Bucuresti...

