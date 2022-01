Cine e fotbalista sexy care a câștigat o avere în lumea filmelor pentru adulți: ”Nu pot să mint, mi-a schimbat viața” FOTO

Englezoaica Madeleine Wright (23 de ani) e o fostă fotbalistă de top în campionatul Angliei care a renunțat la sportul preferat pentru a-și construi o carieră în lumea filmelor necenzurate.

Anul trecut, Madeleine și-a încheiat aventura fotbalistică după ce a fost concediată de clubul Charlton ca urmare a unor videoclipuri inacceptabile postate de ea pe rețelele de socializare. În unul dintre acestea, tânăra inhala dintr-un balon o substanță, la o petrecere, iar în altul se vedea cum bea șampanie la bordul unui Range Rover.

La o lună de la concedierea sa, Madeleine Wright a luat decizia de a se reprofila în industria filmelor erotice, deschizându-și un cont pe platforma contra-cost OnlyFans, iar succesul a venit imediat.

„În primul an am câștigat jumătate de milion de lire sterline”, a spus Wright pentru The Sun.

„Nu pot să mint, mi-a schimbat complet viața. Am putut să călătoresc prin lume și m-am bucurat de o mulțime de lucruri luxoase”, a completat blonda.

