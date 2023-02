"O, Doamne, sunt atât de grasă!" O jucătoare de tenis "s-a certat" chiar în timpul meciului VIDEO

Turneul WTA de la Linz (Austria) a oferit un moment de o sinceritate "brutală", spre amuzamentul comentatorilor.

Americanca Madison Brengle, locul 82 WTA, nu a putut ajunge la o scurtă pusă de Donna Vekic (33 WTA), în timpul partidei jucate în turul al doilea al turneului austriac.

Supărată că nu a fost mai rapidă, Brengle a izbucnit: "O, Doamne, sunt atât de grasă!".

Reacția americancei l-a amuzat pe comentatorul partidei, care a izbucnit în râs: "O opinie foarte onestă".

Donna Vekic a câștigat fără emoții partida cu Madison Brengle, scor 6-3, 6-1, și va juca în sferturi cu Maria Sakkari, favorita numărul unu a turneului de la Linz.

LMAO did Brengle just say ''oh my God I'm so fat'' after not reaching the dropshot? 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LLGtqVGweY