Sărutul victoriei pentru Madison Keys după finala cu rusoaica Daria Kasatkina și al șaptelea titlu al carierei

Jucătoarea americană de tenis Madison Keys a câştigat sâmbătă turneul WTA 500 de la Eastbourne, după ce a învins-o în finală pe rusoaica Daria Kasatkina.

Madison Keys (28 de ani, nr 25 WTA) a câştigat finala în numai o oră şi 42 de minute, învingând-o în două seturi pe Daria Kasatkina (26 de ani, nr 11 WTA), scor 6-2, 7-6 (13).

A fost a doua întâlnire între cele două jucătoare în acest an. Prima i-a revenit Dariei Kasatkina, la Charleston, în sferturile de finală.

Nice to see you again!@Madison_Keys is reunited with the Eastbourne trophy, it's the first time she's won a tournament twice. pic.twitter.com/pTHG80NnCg